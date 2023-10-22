بيل دادلى يكتب: طريق طويل من التشديد الكمى بانتظار الاحتياطى الفيدرالى

MENAFN - Al-Borsa News) دفع سعي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لقمع التضخم، أسعار الفائدة طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها خلال أكثر من عقدين، فضغط ذلك بشدة على البنوك والشركات وعلى أي شخص يسعى لتمويل شراء منزل جديد.. لكن إلى متى سيستمر ذلك؟

نظراً لحجم سندات الدين طويلة الأجل الهائل، إذ ما يزال الاحتياطي الفيدرالي يود التخلص منه، أعتقد أن الأمر سيمتد لعامين على الأقل.

على مدى أكثر من عام، كان الاحتياطي الفيدرالي يقلص حيازاته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بمعدل بلغ نحو 75 مليار دولار شهرياً.

تخفض هذه العملية، المعروفة باسم التشديد الكمي، حجم الفائض من الاحتياطي النقدي في النظام المصرفي تدريجياً، علماً أن الهدف منها هو الوصول إلى مستوى ملائم من الاحتياطيات، كي نضمن أن البنوك قادرة على تلبية احتياجات عملائها المتغيرة من النقد والإيفاء بمتطلبات السيولة التي تفرضها الجهات التنظيمية.

بالغ الاحتياطي الفيدرالي في إجراءاته خلال آخر مرة باشر فيها بالتشديد الكمي، في 2018 و2019.

تراجعت مستويات الاحتياطيات دون ما تحتاجه البنوك، مما أشعل شرارة موجة تهافت على النقد دفعت بأسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى الارتفاع بشكل كبير، وتسببت في زعزعة استقرار سوق معاملات إعادة الشراء، التي تستخدمها البنوك وصناديق التحوط وغيرها من المؤسسات للاقتراض بضمان سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.

اضطر الاحتياطي الفيدرالي للتدخل عبر توفير سيولة طارئة، وهي تجربة لا يود تكرارها.

نقطة بداية مختلفة



نقطة البداية للاحتياطي الفيدرالي أعلى بكثير هذه المرة، إذ تتخطى حيازاته من سندات الدين طويلة الأجل 7 تريليونات دولار، مقارنةً بـ4 تريليونات في 2018، وتبلغ الاحتياطيات في النظام المصرفي نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، بارتفاع من 7% في سبتمبر 2019.

إذا افترضنا، تماشياًَ مع أحدث تقرير عن عمليات الاحتياطي الفيدرالي في السوق المفتوحة، أن القدر الملائم من الاحتياطيات هو ما يعادل 8% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن الاحتياطي الفيدرالي لن يهدئ من وتيرة التشديد الكمي حتى تراجع الاحتياطيات إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي، فما يزال الطريق أمامنا طويلاً.

يُرجح أن يتحقق الانكماش، حتى لو تباطأ الاقتصاد واضطر الاحتياطي الفيدرالي للتيسير.

سعر الفائدة الأساسي هو أداء السياسة النقدية الرئيسية التي يعتمدها المصرف المركزي، فهو لا يستخدم الميزانية إلا حين تكون أسعار الفائدة قصيرة الأجل تداني الصفر.

نظراً لارتفاع المستوى المستهدف حالياً فوق 5%، لدى البنك المركزي مساحة كافية للتحرك دون أن يلجأ لتغيير مسار التشديد الكمي، لذا يتعامل مع الأمر دون مزيد من التوجيه، وهو أمر مثير بقدر“مشاهدة الطلاء يجف”، كما أشارت جانيت يلين غير مرة.

هناك عامل جديد يعقد الأمور أيضاً، إذ إن آلية إعادة الشراء العكسي لدى الاحتياطي الفيدرالي، التي وضعت فيها الصناديق الاستثمارية في سوق النقد وغيرها قرابة 1.5 تريليون دولار حتى 11 أكتوبر بأسعار فائدة تتجاوز 5%.

في ضوء استمرار التشديد الكمي، ستتجه السيولة من آلية الاحتياطي الفيدرالي إلى أسواق أخرى لمعاملات إعادة الشراء بحثاً عن أسعار فائدة أعلى، مما يرفع حجم الاحتياطيات.

إذا لم يحدث ذلك من تلقاء نفسه، سيقدم الاحتياطي الفيدرالي دفعة عبر خفض سعر إعادة الشراء العكسي قليلاً مقارنة بأسعار فائدة أخرى في سوق النقد.

تحرك نحو تريليون دولار على مدى العام الماضي، بالرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي قلص الميزانية بـ800 مليار دولار، مما أدى إلى إضافة صافية تبلغ 200 مليار دولار للاحتياطيات.

هل ينتهي قريباً؟

متى سينتهي التشديد الكمي بناء على ذلك؟

بافتراض أن حجم الخفض السنوي 900 مليار دولار، ومع بلوغ معدل النمو الاسمي للناتج المحلي الإجمالي 4%، وتراجع أرصدة إعادة الشراء العكسي إلى صفر؛ ينبغي أن تصل الاحتياطيات إلى المستوى المستهدف المبدئي، وهو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال ما يقرب من عامين.

حين يحدث ذلك؛ سيبطئ الاحتياطي الفيدرالي وتيرة الخفض فيما يقيّم ما يمثل رصيد الوقاية الملائم من الاحتياطيات.

أتوقع 3 تداعيات رئيسية، ستكون الأولى ضغوطاً صعودية على أسعار الفائدة طويلة الأجل وعلى علاوة الأجل في سعر السندات، وهي العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون على السندات ذات الآجال الأطول.

أما الثانية؛ فتتمثل في أن علاوات الأجل الأعلى على السندات ستشدد الأوضاع المالية، مما يسمح للاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات أدنى مما كان سيبقيها عليه في أحوال أخرى، مثلما ألمحت لوري لوجان، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، في خطاب حديث.

أخيراً، من شأن التشديد الكمي أن يؤدي لمزيد من الاضطرابات في سوق سندات الخزانة، وذلك عبر زيادة حجم الأوراق المالية التي ينبغي على المشاركين في السوق أن يستوعبوها ويمولوها.

حالياً، يزداد المعروض من سندات الخزانة بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي (أي عبر انخفاض في القوائم المالية للاحتياطي الفيدرالي حجمه 900 مليار دولار بالإضافة إلى عجز الموازنة الفيدرالية البالغ 1.7 تريليون دولار)، ما قد يضغط على القوائم المالية للمتعاملين في قلب السوق.

ربما يؤدي خلل جسيم في سوق سندات الخزانة إلى أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بالتخفيف. باستثناء ذلك، فإن التشديد الكمي يجب أن يستمر بكامل قوته، وينبغي أن يضع ذلك ضغوطاً صعودية على أسعار الفائدة طويلة الأجل حتى أواخر 2025 على الأقل.

بقلم: بيل دادلي

الباحث في مركز دراسات السياسة الاقتصادية بجامعة برينستون

المصدر: وكالة أنباء“بلومبرج”