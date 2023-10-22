دعم صناعة الرقائق الغربية لن يوقف انتقالها إلى الشرق

واجهت الاستراتيجية الوطنية لأشباه الموصلات في المملكة المتحدة، التي صدرت في مايو، انتقادات بسبب افتقارها للطموح أو الشجاعة.

تتوقع الخطة إنفاقًا حكوميًا قدره مليار جنيه إسترليني (أي ما يعادل 1.2 مليار دولار) وهذا جعل بعض المراقبين يشككون في موقف المملكة المتحدة تجاه قطاع الرقائق في ضوء عشرات المليارات من الدولارات من الدعم الذي تخصصه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان والهند وحكومات أخرى لهذه الصناعة.

مع ذلك، تختار المملكة المتحدة مسارًا مختلفًا تمامًا عن نظرائها، استنادًا إلى استغلال مزاياها التنافسية.

تشارك العديد من الحكومات الأخرى في تصعيد السياسة الصناعية من خلال دعم شركات تصنيع الرقائق المحلية بشكل كبير، على أمل أن تصبح أقل اعتمادًا على واردات الرقائق من تايوان ومناطق شرق آسيا الأخرى.

ومع ذلك يعتمد نهجها على سلسلة من الافتراضات الحاسمة التي تستدعي فحصًا دقيقًا، حسبما نقلته مجلة“نيكاي آسيان ريفيو” اليابانية.

يدور الافتراض الأول حول افتراض أن بناء مصانع الرقائق المحلية سيكون كافيًا لمعالجة مخاوف الأمن القومي.

لكن بعيدًا عن التصنيع الابتدائي، فإن نحو 90% من التصنيع النهائي لجعل أشباه الموصلات جاهزة للتثبيت أيضًا في آسيا، خصوصا تايوان والصين وماليزيا.

في حين تم الإعلان عن بعض الاستثمارات المدعومة في الولايات المتحدة وأوروبا، فإنه من غير المرجح أن تحدث تغييرًا على النطاق العالمي، مما يعني أن معظم إنتاج مصانع الرقائق الجديدة التي تبدأ العمل في الغرب سيحتاج للانتقال إلى شرق آسيا لمزيد من المعالجة.

وهذا ينطبق بشكل خاص على خطوات الإنتاج النهائية، مثل تجميع لوائح الدوائر المطبوعة التي تحتوي على أنواع مختلفة من الرقائق وتجميع المنتج النهائي الذي يحتوي على الرقائق.

يتطلب التصنيع النهائي عمالة كثيفة وهامش ربح منخفض نسبيًا، الأمر الذي يجعله غير جذاب للانتقال إلى الغرب. لكن من منظور الأمن القومي، فإن التصنيع النهائي، بما فيها إنتاج لوحات الدوائر المطبوعة والتجميع النهائي، قد يوفر فرصة كبيرة للمهاجمين المحتملين لاختراق الرقاقة أو المنتج النهائي الذي تحتوي عليه.

يجب أن تستثمر الدول في الحلول التقنية لفحص الأجهزة الضارة، بدلاً من محاولة إعادة هندسة سلسلة التوريد بالكامل.

الافتراض الثاني يتعلق برغبة الشركات المحلية في استخدام رقائق محلية الصنع، ومن المهم أن نلاحظ أنه حتى مع الدعم، سيكون إنتاج الرقائق أكثر تكلفة في الولايات المتحدة وأوروبا مقارنة بشرق آسيا.

وتقدر شركة“تايوان لتصنيع أشباه الموصلات” أن الرقائق المتقدمة التي ستخرج من المصنع الذي تبنيه في أريزونا ستكون أكثر تكلفة بنسبة 30% تقريبًا من تلك التي تصنعها في هسينشو التايوانية.

ينطبق الشيء نفسه على الأرجح على المسابك الآسيوية الأخرى التي تنشئ مصانع في الولايات المتحدة وأوروبا.

إذًا .. لماذا تشتري الشركات المصنعة للسيارات أو الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة رقاقة باهظة الثمن من مصنع”تايوان لتصنيع أشباه الموصلات” في أريزونا عندما يمكنها شراء نفس الرقاقة بسعر أقل من مصنع”تايوان لتصنيع أشباه الموصلات” في هسينشو؟

إذا كانت الشركات المصنعة مترددة في الحصول على الرقائق محليًا، فيمكن أن تتدخل الحكومات في متطلبات الإنتاج المحلية، كما فعلت الولايات المتحدة مع قانون“الحد من التضخم”.

ومن منظور تنظيمي، من السهل نسبيًا أن تقول الحكومة، مثلاً، إن 20% من الرقائق المستخدمة في السيارات الكهربائية يجب أن تكون محلية الصُنع.

لكن تنفيذ مثل هذه السياسة سيعزز مستوى التعقيد والتكلفة المضافة إلى سلسلة القيمة العالمية لأشباه الموصلات، مما يترك المستهلكين للتعامل مع العواقب.

إذا كان على الشركة المصنعة أن تدفع 30% إضافية مقابل كل رقاقة تشتريها وتواجه متطلبات الإنتاج المحلية، فمن المؤكد أن التكاليف الإضافية ستُمرر إلى عملائها، وسيشعر كافة المستهلكين في النهاية بتأثير التكاليف المرتفعة.

وثمة مصدر قلق آخر هو التجدد الحتمي للدعم. فهناك اعتقاد حالي بأنه بمجرد ظهور الشركات المصنعة، فإنها ستستمر في إنتاج الرقائق وسيعيش العالم في سعادة دائمة.

تشير تقديرات شركة“إيه إس إم إل” الهولندية لمعدات الرقائق إلى أنه بحلول 2030، سيُعزي ما يقرب من 10% من القدرة العالمية إلى العوامل الجيوسياسية وليس الطلب في السوق.

ولا شك أن زيادة السعة بنسبة 10% ستترجم إلى استخدام أقل بنسبة 10% تقريبًا في السوق بأكمله، فكلما انخفض معدل الاستخدام للشركة المصنعة، انخفض ربحها، وهذا يخلق المزيد من الحوافز لأصحاب المصانع لطلب الدعم الحكومي المستمر.

العالم يشهد بالفعل انتعاشًا في السياسة الصناعية بسبب افتتان الحكومات المفهوم بأشباه الموصلات باعتبارها العمود الفقري لمجتمعنا الرقمي وللصناعة ككل.