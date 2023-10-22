الأرجنتين تختار رئيساً وسط أزمة اقتصادية طاحنة

MENAFN - Al-Borsa News) يتوجه الأرجنتينيون إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد لاختيار رئيس يثقون بقدرته على خوض المهمة الطارئة المتمثلة في انتشال ثاني أكبر اقتصاد بأميركا الجنوبية من السقوط في حافة الهاوية.

في ظل ارتفاع معدل تضخم إلى أكثر من 130% سنوياً، والهبوط المروع للعملة وتراجع النشاط، تركّز جدل الناخبين خلال الأشهر القليلة الماضية على مسألة اختيار الشخصية الأفضل جاهزية لإعادة البلاد إلى مسارها الصحيح، سواء المرشح الليبرالي المتطرف خافيير ميلي، أم باتريشيا بولريتش الداعمة للأعمال، أم وزير الاقتصاد سيرجيو ماسا، المنتمي للفكر البيروني (أتباع الجنرال خوان دومينجو بيرون، الذي حكم البلاد في مرحلتين آخرها كان عام 1975).

يتعين أن يحصل المرشح على نسبة 45% على الأقل من الأصوات الصحيحة للفوز من أول جولة، أو 40% من الأصوات بفارق 10 نقاط مئوية عمن يليه في المركز الثاني.

رغم أن هذا السيناريو ليس مستحيلاً بالنظر إلى ضعف الإقبال في الاقتراع الأخير، فإن النتيجة الأكثر ترجيحاً هي حدوث جولة إعادة تُجرى بين أعلى متنافسين من حيث عدد الأصوات في 19 نوفمبر المقبل.

تقرر أن تُغلق صناديق التصويت عند الساعة 6 مساءً بالتوقيت المحلي، رغم أنه من الشائع أن يمدد القاضي الفيدرالي ساعات الاقتراع في حال كانت طوابير الناخبين طويلة.

يُتوقع أن يُعلن عن النتائج النهائية في وقت متأخر من ليلة الأحد.

زخم ميلي

فاز ميلي، الذي دخل السياسة رسمياً قبل عامين فقط، في الانتخابات التمهيدية التي جرت في أغسطس الماضي، حيث كانت مشاركة جميع المرشحين إلزامية، متجاوزاً الائتلافات القائمة بقيادة بولريتش وماسا.

شكّل هذا الفوز المفاجئ دفعة قوية لحملته، حيث عزز الزخم الذي سعى منافسوه بكل جهدهم من أجل مقاومته.

في حين أن العديد من المستثمرين والجهات القائمة على استطلاعات الرأي لا يتوقعون فوزه بالجولة الأولى اليوم الأحد، إلا أن هذا لا يزال ممكناً.

في حال إجراء جولة إعادة، فيرجح أن يكون ميلي أحد المرشحين لخوضها، لكن من غير الواضح من هم المرشحون الآخرون الذين سيواجههم في الإعادة.

مشاركة الناخبين

لم يشارك العديد من الأرجنتينيين، الذين أصيبوا بخيبة أمل من الساسة الذين لم يتمكنوا من حل أزمة اقتصادية ممتدة منذ عقود، في الانتخابات التمهيدية، التي بلغت نسبة المشاركة فيها 69%، وهي نسبة منخفضة تاريخياً.

في حين أنه يُتوقع أن يظل هذا المعدل بالقرب من أدنى مستوياته على الإطلاق، فإنه حتى الزيادة المحدودة سيكون لها تأثير غير متوقع على النتائج.

تقدر شركة“لاتين سيكيوريتيز” (Latin Securities)، وهي شركة وساطة مقرها في بوينس آيرس، أن يدلي ما بين 2.5-4.5 مليون ناخب إضافي بأصواتهم اليوم الأحد.

يمكن أن يكون لذلك تأثير كبير في الانتخابات حيث كان الفارق بين المرشحين الأول والثالث في الانتخابات التمهيدية 600 ألف صوت فقط.

الأرجنتينيون على حافة الهاوية

يُحتمل أن يؤدي فوز ميلي من أول جولة اليوم الأحد إلى عمليات بيع حادة أخرى للعملة المحلية البيزو، حيث وعد بعملية دولرة للاقتصاد وإغلاق البنك المركزي- وهي تحركات يقول اقتصاديون إنها قد تدفع الاقتصاد إلى تضخم مفرط.

انخفض سعر الصرف الرسمي، على الرغم من الضوابط الصارمة للعملة، بنسبة 50% حتى الآن هذا العام.

أما في الأسواق الموازية، التي تعكس ما تستحقه العملة من وجهة نظر الناس، فقد أصاب الضعف البيزو من 500 لكل دولار في يوليو إلى أكثر من 1000 لكل دولار في وقت سابق من أكتوبر الجاري.

بعد النتيجة غير المتوقعة للانتخابات التمهيدية في أغسطس، خفضت الحكومة سعر الصرف الرسمي للبيزو بنسبة 18%.

وتصاعدت المخاوف في الأيام القليلة الماضية بسبب حدوث انخفاض آخر في قيمة العملة بعد التصويت اليوم الأحد، مما دفع الشركات إلى تعليق مبيعات كل شيء، من مواد البناء إلى قطع غيار السيارات، وحتى المناشف الورقية للمراحيض.

بحسب بيانات البنك المركزي، هرع الأرجنتينيون إلى سحب ودائعهم الدولارية البالغة نحو 500 مليون دولار من البنوك خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 17 أكتوبر، خوفاً من عدم ضمانها من قبل الحكومة. يشكل هذا الرقم 3% من إجمالي الودائع بالدولار في النظام المصرفي بالبلاد.

أسوأ انتخابات“بيرونية”

قد يواجه النهج البيروني أسوأ أداء انتخابي له منذ عودة البلاد إلى المسار الديمقراطي في عام 1983، فيما يعكس مدى خيبة أمل الأرجنتينيين من السياسيين.

حصلت هذه القوة السياسية، التي كانت الأكثر هيمنة في الأرجنتين على مدار 70 عاماً ماضية، ممثلة في ائتلاف ماسا، على نسبة 27% فقط من الأصوات في الانتخابات التمهيدية في أغسطس.

مع ذلك، قد لا يزال لدى ماسا فرصة مواجهة ضارية، إذا خاض جولة إعادة أمام ميلي.

يمكن أن يتيح الاستقطاب بينهما للسياسي البيروني الذكي الاستحواذ على ثقة المزيد من الناخبين الوسطيين الذين لا يستسيغون آراء ميلي الأكثر تشدداً.

اقتصاد الشرق