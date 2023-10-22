ارتفاع عجز الميزان التجارى التونسى خلال شهر سبتمبر

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع عجز ميزان التجاري التونسي خلال شهر سبتمبر لعام 2023 ليبلغ مليونا و578 ألف دينار، مقارنة بشهر أغسطس والذى سجل مليونا و249 ألف دينار.

وأرجع جهاز الإحصاء التونسي فى بيان له الارتفاع إلى تراجع الصادرات في جميع القطاعات تقريبا، بالإضافة إلى تراجع نسبة تغطية الواردات بالصادرات بمقدار 5.1 نقطة، مقارنة بشهر أغسطس 2023، لتبلغ نسبة 76.2%.

واستعرض الجهاز حجم المبادلات التجارية، خلال شهر السابق تراجع فقد انخفضت كل من الصادرات بنسبة 7.1% والواردات بنسبة 0.8%. كما تقلصت الصادرات بنسبة 2.4% والواردات بنسبة 1.4%.

أ. ش. أ