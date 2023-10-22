ارتفاع عجز الميزان التجارى التونسى خلال شهر سبتمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع عجز ميزان التجاري التونسي خلال شهر سبتمبر لعام 2023 ليبلغ مليونا و578 ألف دينار، مقارنة بشهر أغسطس والذى سجل مليونا و249 ألف دينار.
وأرجع جهاز الإحصاء التونسي فى بيان له الارتفاع إلى تراجع الصادرات في جميع القطاعات تقريبا، بالإضافة إلى تراجع نسبة تغطية الواردات بالصادرات بمقدار 5.1 نقطة، مقارنة بشهر أغسطس 2023، لتبلغ نسبة 76.2%.
واستعرض الجهاز حجم المبادلات التجارية، خلال شهر السابق تراجع فقد انخفضت كل من الصادرات بنسبة 7.1% والواردات بنسبة 0.8%. كما تقلصت الصادرات بنسبة 2.4% والواردات بنسبة 1.4%.
أ. ش. أ
MENAFN22102023000202011048ID1107284320
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.