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وربة يفتتح فرعه الجديد في مجمع الوزارات

10/22/2023 11:02:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك وربة عن افتتاح فرعه الجديد في مجمع الوزارات، حيث جاء تصميمه ليواكب أحدث التطورات التي تشهدها الخدمات المصرفية والعمل على تقديمها بطريقة أكثر عملية، ما يوفر المزيد من الراحة والسهولة والسرعة لعملاء البنك في ظل حرص «وربة» أن يتمتع عملاؤه بتجربة مميزة خلال زيارتهم لأي من فروعه والحصول على مستويات عالية ومميزة من الخدمة.
وقال مدير إدارة الفروع في المجموعة المصرفية للأفراد في بنك وربة عبدالله الشعيل: يأتي افتتاح فرع مجمع الوزارات استكمالا لخطط البنك لتطوير منظومة فروعه المنتشرة في مختلف أرجاء الكويت ومنح العملاء تجربة خدمة مميزة لتلبية مختلف احتياجاتهم وبما يساعد في توفير المزيد من الوقت لهم، مشيرا إلى أنه تم تصميم المقر الجديد لتقديم الخدمات المميزة للعملاء بسهولة ويسر، مع توفير مساحات كافية لحركة وانتظار العملاء ليبقى «وربة» متميزا وقادرا على تطوير هذه الفروع مواكبة للتطور المستمر في الصناعة المصرفية محليا وعالميا. وأضاف أن مجمع الوزارات يعتبر من أهم المراكز الحيوية التي تشهد حضورا كبيرا من المراجعين من المواطنين والمقيمين في الكويت، لاسيما أنه يضم مجموعة كبيرة من الوزارات الرئيسية التي تقدم خدمات رئيسية ومهمة للجميع سواء من المواطنين أو المقيمين. ونوه الشعيل إلى أن خطط افتتاح المزيد من الفروع تأتي مواكبة للتوسع في الخدمات المصرفية الرقمية التي يقدمها البنك عبر مختلف قنواته الرقمية، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من المنتجات والخدمات المصرفية التي ستكون الأولى من نوعها على مستوى الكويت كعادة بنك وربة في طرح منتجاته.
وأكد أن البنك مستمر في التوسع بافتتاح المزيد من الفروع، معتبرا أن افتتاح فرع مجمع الوزارات يمثل إنجازا آخرا يضاف إلى الإنجازات التي حققها البنك في السنوات الأخيرة جنبا إلى جنب مع تطوير خدماته الرقمية، لافتا إلى أن البنك مستمر أيضا في التوسع بالاستثمار في المزيد من الخدمات المصرفية الرقمية بجانب توسعه في افتتاح المزيد من الفروع في إطار خططه للاستحواذ على حصص سوقية في مختلف المجالات.

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