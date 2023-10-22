بوبيان يرعى ويشارك في مؤتمر تمكين للشباب

قتيبة البسام: المؤتمر فرصة لتعزيز دور البنك لتمكين رواد الأعمال وتزويدهم بالخبرات

أعلن بنك بوبيان عن رعايته ومشاركته في مؤتمر تمكين للشباب الذي يقام 23 و24 أكتوبر الجاري انطلاقا من مسؤوليته الاجتماعية تجاه المبادرين ورواد الأعمال المحليين كونهم إحدى ركائز دعم الاقتصاد الوطني ونموه المستمر.وقال المدير التنفيذي لإدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في البنك قتيبة البسام: يمثل المؤتمر فرصة لتعزيز دور بنك بوبيان نحو تمكين رواد الأعمال المحليين وتزويدهم بالخبرات اللازمة وتطبيقها وذلك كونه أكثر البنوك المحلية التي تولي الشباب اهتماما خاصا انطلاقا من الخبرات التي اكتسبناها في التعامل معهم على مدار السنوات الماضية والتي أهلتنا لمعرفة كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم.واضاف أن إدارة بوبيان تؤمن بالأهمية التي باتت تحتلها الشركات الناشئة كونها لا تقل أهمية وفاعلية على المستوى الاقتصادي عن الشركات العريقة والمعروفة، لاسيما ان هذه الشركات تتصف بقدرتها الفائقة على تحقيق النمو وزيادة الأرباح، لذلك يمثل دعم نمو قطاع الشركات الناشئة ركيزة بالغة الأهمية.وأوضح البسام ان بنك بوبيان استطاع وبخطوات مدروسة تغيير العديد من المفاهيم التي تتعلق بطرق وكيفية تقديم هذا الدعم وذلك من خلال تأسيس قطاع الخدمات المصرفية للأعمال في بوبيان لثبت ريادته نحو توفير الدعم المالي والاستشاري ودعم أفكار أصحاب المشاريع وتمكينهم من تطبيقها على أرض الواقع وتحفيز فرص نموها كونها تعد نواة ارتكاز اساسية لتنوع مصادر دخل الاقتصاد الوطني.وخلال الجلسة النقاشية الرئيسية للمؤتمر سيحاضر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخدمات المصرفية الخاصة والشخصية والرقميــــــة عبدالله التويجري حول دور بنك بوبيان في دعم رواد الأعمال وتمكينهم كونه شريكا استراتيجيا في النمو الاقتصادي لريادة الأعمال.كما سيتطرق التويجري أيضا الى تفوق بوبيان في رحلة التحول الرقمي وما انفرد بتقديمه من حلول وخدمات رقمية وصولا إلى القمة في سوق الخدمات المصرفية الرقمية والتوسع الخارجي لـ Nomo Bank.وعلـى مــدار يومــي المؤتمر سيتواجد فريق متكامل من بنك بوبيان في الجناح المخصص لاستقبال المشاركين في المعرض والرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بما يوفره البنك من حلول وخدمات تسهم في تلبية احتياجات هذه الشريحة.يذكر أن المؤتمر يتضمن مجموعة من الحلقات النقاشية والندوات بمشاركة عدد من مسؤولي المؤسسات والشركات الكويتية الرائدة لتناول مدى وكيفية تطور بيئة الأعمال الناشئة في الكويت ودور مؤسسات الدولة في دعمها من خلال توفير مجموعة من الخدمات والمنتجات ذات المزايا المنوعة التي تسهم في تطور ونمو أعمالهم.