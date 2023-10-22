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أوروبا تدرس تمديد السقف السعري للغاز

10/22/2023 11:02:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يدرس الاتحاد الأوروبي تمديد السقف السعري للغاز الذي تم وضعه بشكل طارئ في وقت سابق هذا العام، وذلك مع التوقعات بأن الصراع القائم في الشرق الأوسط وعملية التخريب التي طالت أحد الأنابيب سيؤديان إلى ارتفاع الأسعار هذا الشتاء.
وبحسب الدراسة، فإن السقف السعري لم يؤد لأي نتائج سلبية منذ تنفيذه، حيث كانت أسعار الغاز أقل بنسبة 90% من العام الماضي. وعلى الرغم من هذا التراجع في الأسعار والمخزونات المرتفعة قال ديبلوماسيون أوروبيون لـ «فاينانشال تايمز» إن هذا لن يكون كافيا لتهدئة المخاوف بشأن الحروب وعمليات التخريب. كذلك تتم دراسة تمديد إجراء طارئ آخر يختص بالسماح للدول الأعضاء بتسريع تراخيص منشآت طاقة الشمس والرياح.
ومن المتوقع أن تقوم المفوضية الأوروبية بتقديم اقتراح بهذا الشأن الشهر المقبل.

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