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العجيل ريادة بيتك الرقمية تعزز تجربة العملاء وتمنحه ميزة تنافسية

10/22/2023 11:02:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شارك المدير التنفيذي للتحول الرقمي في بيت التمويل الكويتي «بيتك»، م.طارق العجيل، في الجلسة النقاشية الأولى الخاصة بدور وأهمية التحول الرقمي، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر «كسر الحواجز» الذي نظمه المعهد الوطني للقادة بالشراكة الاستراتيجية مع «بيتك»، حيث شهد المؤتمر حضور شخصيات من قطاعات مختلفة ومؤسسات مالية بارزة وخبراء في الصناعة.
وخلال حواره في الجلسة النقاشية، قال العجيل إن تطبيق «بيتك» على الموبايل KFHonline حقق نجاحا كبيرا وجاء في التصنيف الأول على Apple Store، وذلك بفضل كفاءته وسهولة استخدامه وما يقدمه من حلول مصرفية وتمويلية مبتكرة للمستخدمين، مبينا أن عملاء «بيتك» نفذوا حتى نهاية الربع الثالث من 2023 نحو 152 مليون عملية مصرفية رقمية عبر KFHonline على الموبايل والموقع الإلكتروني، بنسبة نمو بلغت نحو 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وأشار العجيل الى ان هذا النمو الملحوظ في حجم استخدام العملاء للخدمات المصرفية الرقمية يؤكد ريادة «بيتك» في توفير الحلول المالية الرقمية المبتكرة التي تعزز تجربة العملاء المصرفية وتمنحه ميزة تنافسية.
وأوضح العجيل ان «بيتك» حافظ على زخمه وقوته في طرح الخدمات المصرفية الرقمية الفريدة من نوعها، مبينا ان أزمة كورونا ساهمت بتسريع رحلة التحول الرقمي لـ «بيتك» الذي كان بالأساس قد بدأها وقطع بها أشواطا كبيرة قبل الأزمة، لافتا إلى أن «بيتك» واصل خلال فترات الإغلاق التام جهوده في خدمة العملاء على مدار الساعة ودون توقف من خلال خدماته الرقمية.
وعن التكنولوجيا المالية وكيف يتعامل معها «بيتك»، أوضح العجيل أن «بيتك» يواكب التكنولوجيا المالية ويتبنى آخر التطورات في هذا الإطار بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتعلم الآلة، وتعزيز الشراكات مع مزودي الفنتك، مؤكدا ان ذلك بالنسبة لـ «بيتك» بات في صلب أعماله وقد استثمر كثيرا في تطوير بنيته التحتية لأنه يدرك ان هذا النوع من الاستثمار لم يعد خيارا بل أصبح ضرورة.
ولفت إلى ان الخدمات المصرفية المفتوحة (Open Banking) وواجهة برمجة التطبيقات (API) تمضي قدما في إعادة صياغة شكل الصناعة المصرفية، وعلى البنوك والمؤسسات ان تتبنى هذه البرامج وتستفيد من مميزاتها بما يعزز تجربة العميل ويحسن الأداء بشكل عام.
وأوضح العجيل أن «بيتك» يتعاون مع شركات عالمية بهدف طرح خدمات فريدة من نوعها وذات كفاءة عالية، منوها بالتعاون مع شركة «ريبل» لإطلاق خدمة التحويلات المالية الفورية عبر الحدود باستخدام شبكة ريبل «RippleNet»، مؤكدا مواصلة استكشاف شراكات جديدة مع شركات تقنية ناشئة وشركات عالمية ومزودي الفنتك بهدف تصميم وطرح حلول مالية مبتكرة للعملاء.
وتأتي مشاركة «بيتك» في مؤتمر «كسر الحواجز» انطلاقا من اهتمامه بتطوير وتمكين العناصر القيادية الوطنية والحرص على الارتقاء بالتعليم في الكويت من خلال التواجد في كل المبادرات والمؤتمرات التي تشكل فرصة لمناقشة التحديات واستكشاف آفاق جديدة تسهم في تسريع نقل المعرفة وتمكين الجيل القادم من المواهب والكفاءات الوطنية، والتركيز على الابتكار العلمي وإقامة شراكات هادفة لصياغة مستقبل القادة في مشهد عالمي سريع التطور.

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