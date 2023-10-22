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ارتفاع واردات الصين من النفط الخام 14 6% خلال 9 أشهر

10/22/2023 11:02:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء الصينية ارتفاع واردات البلاد من النفط الخام بنسبة 14.6% خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي إلى 424.27 مليون طن مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.
وأوضحت أن إنتاج النفط الخام في الصين ارتفع بنسبة 1.9% على أساس سنوي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023 ليسجل 156.72 مليون طن.
وأضافت الهيئة أن إنتاج النفط الخام في الصين ارتفع بنسبة 0.3% على أساس سنوي ليصل إلى 16.87 مليون طن خلال سبتمبر الماضي، وفق وكالة «شينخوا» الصينية.

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