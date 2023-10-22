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Ooredoo وشركات الاتصالات الخليجية تتعاون في مبادرة استدامة

10/22/2023 11:02:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اتخذت مجموعة Ooredoo بالتعاون مع شركات الاتصالات في دول الخليج العربي خطوة لافتة نحو تعزيز الاستدامة في المنطقة. ومع إتمام العام الأول لها، فقد أطلقت مذكرة تفاهم الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة لقطاع الاتصالات في دول الخليج العربي، مبادرة لتبادل المعلومات وبدء مسيرة تحولية بهدف دعم الاستدامة في جميع شركات الاتصالات في منطقة الخليج العربي.
وجرى التوقيع على مذكرة التفاهم من قبل سبع شركات اتصالات في منطقة الخليج العربي خلال فعاليات المؤتمر العالمي للجوال 2022، الأمر الذي يعكس الجبهة الإقليمية الموحدة والرامية إلى تقليل الأثر الكربوني للعمليات ولجميع الأنشطة المتعلقة بإنتاج وتقديم شركات الاتصالات لخدماتها ومن ضمن ذلك التقليل من الانبعاثات في كامل سلسلة القيمة بدءا من مرحلة تصميم الخدمات وصولا إلى استخدامها من قبل العملاء.
وقال عزيز فخرو العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo: تلتزم Ooredoo بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وبأعلى معايير حماية البيئة. وبصفتنا شركة رائدة في قطاع الاتصالات، فإننا نبذل جهودا حثيثة لتقليل الأثر الكربوني لعملياتنا إلى أدنى الحدود الممكنة، وبناء عالم صحي من جميع الجوانب. تهدف منتجاتنا الرقمية إلى مساعدة العملاء على تقليل الأثر البيئي، وتحرص في ذات الوقت على حصولهم على الخدمات التي ينشدونها، وإننا عازمون على مواصلة تحقيق تطلعات عملائنا، وبذل كل ما بوسعنا لبناء إرث مستدام لشركتنا.
من جهته، قال عبدالله الزمان، الرئيس التنفيذي المالي لمجموعة Ooredoo: لطالما كانت القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة وثيقة الارتباط بجوهر مجموعة Ooredoo وثقافتها المؤسسية. ولقد تعاونا ضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030 مع شركائنا لضمان إرث مستدام ومتنوع يمكن لأجيال المستقبل الاستفادة منه. وتتمثل مهمتنا بإثراء الحياة الرقمية للمجتمعات التي نعمل فيها، وإننا نقدم مثالا يحتذى في ترسيخ التنوع والمساواة والشمولية. يجسد الجهد الجماعي لشركات الاتصالات في دول الخليج العربي خطوة كبيرة إلى الأمام سترسخ مكانة المنطقة، وتمكنها من تجاوز التحديات المستقبلة التي تواجه الاستدامة، وتلبية المتطلبات التنظيمية اللازمة في هذا المجال.
ويتمثل الهدف المشترك في دفع عجلة الاستدامة والتركيز بشكل خاص على اتخاذ الإجراءات المناخية اللازمة، ولذلك فقد جرى تصميم هذا التحالف الاستراتيجي ليكون محفزا قويا للتنمية المستدامة، ونشر الوعي حول المسائل المتعلقة بالاستدامة والتي تهم قطاع الاتصالات.
ونصت مذكرة التفاهم التي تمتد لعامين على تعاون الأطراف الموقعة في عدد من المجالات الرئيسية، منها تعزيز الاستدامة من خلال إبرام الشراكات التي تقدم إسهامات إيجابية إلى القيمة البيئية والاجتماعية والاقتصادية. وتهدف هذه الجهود إلى التخفيف من أي أثر سلبي على المجتمعات المحلية التي تعمل فيها شركات الاتصالات.
كما تشمل المجالات الرئيسية الأخرى للتعاون القضايا المتعلقة بتغير المناخ وذلك من خلال بذل جهود مشتركة في مجالات خفض الكربون وإدارة النفايات التي تسهم في حماية البيئة.

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