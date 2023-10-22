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بورصة الكويت تنظم جلسة التمويل المستدام التوعوية

10/22/2023 11:02:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار جهودها لنشر الثقافة المالية في المجتمع الاستثماري وإطلاع المشاركين في السوق الكويتي على أحدث التوجهات في أسواق المال العالمية، نظمت بورصة الكويت عددا من الجلسات التوعوية خلال شهر أكتوبر، حيث استضافت جلسة توعوية بالشراكة مع جمعية المحللين الماليين المعتمدين وأفرعها في الكويت والبحرين بعنوان التمويل المستدام، وذلك يوم الأربعاء الماضي.
ويأتي انعقاد الجلسات التوعوية بالتزامن مع فعاليات أسبوع المستثمر العالمي في نسخته السابعة، وهي مبادرة أطلقتها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، ويدعمها الاتحاد العالمي للبورصات (WFE)، وتشارك فيها البورصات العالمية وهيئات أسواق المال وشركات إدارة الأصول المالية، في مسعى مشترك لدعم قضايا توعية وحماية المستثمرين.
وبهذه المناسبة، قال رئيس أول إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في بورصة الكويت، ناصر السنعوسي: تستمر بورصة الكويت بالتعاون مع المنظمات المحلية والدولية في مساعيها إلى تطوير السوق، ورفع مستوى المعرفة والمهارة للمشاركين فيه، وابقائهم على دراية بأحدث الأدوات والحلول المستخدمة في المجتمع الاستثماري العالمي، ذلك وتعتز البورصة بشراكتها الاستراتيجية مع جمعية المحللين الماليين المعتمدين (CFA)، وتستمر بالتعاون معهم للسنة السادسة على التوالي، في مساعيها لرفع مستوى الوعي للثقافة المالية في سوق المال الكويتي من خلال تنظيم ورش توعوية بمواضيع متنوعة، بالإضافة إلى إثراء موقع أكاديمية البورصة بالمحتوى الذي يسهم في تمكين المستثمرين.
وأدارت الجلسة زيبا عسكر، رئيس مجلس إدارة جمعية المحللين الماليين المعتمدين في البحرين، حيث قدمت للمشاركين نظرة عامة حول التمويل المستدام، وحجم السوق، وأمثلة على إصدارات فاعلة في أسواق المال بالمنطقة.
كما استعرضت الجلسة المبادئ التوجيهية الخاصة بالسندات والصكوك المستدامة التي تعد نوعا من أنواع الدخل الثابت، وركزت على أنواع السندات، التي تتضمن السندات الخضراء والسندات الاجتماعية، ذلك، وتطرقت إلى الأهمية المتزايدة للسندات المستدامة في عدد واسع من القطاعات، ومنها الطاقة، والبنية التحتية، والنقل، وتقنية المعلومات والاتصالات، والخدمات الأساسية، والأمن الغذائي. كما ناقشت الجلسة تفاصيل التمويل المستدام، بما في ذلك تطبيقاته العملية في المعاملات الاستثمارية.

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