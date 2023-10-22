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فهد الجوعان حجم التبادل التجاري بين الهند والكويت بلغ 2 3 مليار دولار في 2021

10/22/2023 11:02:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت فهد الجوعان، صباح أمس، ممثلي الرابطة الوطنية للبرمجيات والخدمات الهندية (ناسكوم)، برئاسة المدير الإقليمي بشركة تاتا للخدمات الاستشارية أجاي سنغ، وبحضور سكرتير أول بالسفارة الهندية لدى الكويت سميتا باتيل، وقد حضر اللقاء المدير العام المساعد بالغرفة عماد الزيد.
ورحب الجوعان بالضيوف الكرام، مشيرا إلى عمق العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين، مشيدا بالجهود التي يقوم بها الجانب الهندي في إقامة الفعاليات الاقتصادية التي من شأنها تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية، خاصة أن الهند تعتبر إحدى أهم الشركاء التجاريين للكويت بحجم تبادل تجاري بلغت قيمته 2.362 مليار دولار لعام 2021.
من جانبه، عبر سنغ عن امتنانه وشكره للغرفة على اهتمامها ودعمها المستمر للجانب الهندي، معربا عن أمله في المزيد من التعاون المستقبلي مع الغرفة في مجال تقنية المعلومات، لما تمتلكه الهند من إمكانات في هذا القطاع، مشيرا إلى أن قطاع البرمجيات من أهم القطاعات الاقتصادية في الهند، كما تصدر الهند الخبرات والكفاءات في هذا المجال لمختلف دول العالم.
وبهذه المناسبة يسر غرفة تجارة وصناعة الكويت دعوة قطاع الأعمال الكويتي، وبشكل خاص العاملون في مجال تكنولوجيا المعلومات، وكذلك المهتمون من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في المؤتمر الكويتي - الهندي لتكنولوجيا المعلومات الذي سيعقد في الكويت صباح اليوم الاثنين في فندق الفورسيزونز، لما يمثله من فرصة سانحة للاطلاع على الخدمات وأنشطة الشركات الهندية وعقد شراكات ثنائية محتملة في قطاع صناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات وتقديم الحلول التكنولوجية في مجالات الخدمات المصرفية والتأمين والخدمات المالية والأمن السيبراني والتصنيع والرعاية الصحية والطاقة والمرافق، بالإضافة إلى قطاعات التجارة الإلكترونية والتجزئة.

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