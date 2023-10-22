ترقية 3 مديرين جدد بقطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول

(MENAFN
- Al-Anbaa) أحمد مغربي
أصدر العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية الشيخ خالد أحمد الصباح تعميما بترقية 3 مديرين جدد في القطاع اعتبارا من 1 نوفمبر 2023.
وجاء في التعميم، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، انه تمت ترقية الشيخ عبدالله صباح الصباح لشغل وظيفة مدير مبيعات النفط الخام، وترقية هشام سعد الحمدان إلى وظيفة مدير مبيعات المشتقات الوسطى، وترقية عبدالعزيز صادق ليشغل وظيفة مدير عمليات التزويد.
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