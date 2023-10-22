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ترقية 3 مديرين جدد بقطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول

10/22/2023 11:02:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
أصدر العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية الشيخ خالد أحمد الصباح تعميما بترقية 3 مديرين جدد في القطاع اعتبارا من 1 نوفمبر 2023.
وجاء في التعميم، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، انه تمت ترقية الشيخ عبدالله صباح الصباح لشغل وظيفة مدير مبيعات النفط الخام، وترقية هشام سعد الحمدان إلى وظيفة مدير مبيعات المشتقات الوسطى، وترقية عبدالعزيز صادق ليشغل وظيفة مدير عمليات التزويد.

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