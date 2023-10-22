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الذكاء الاصطناعي الحل والمشكلة لمسألة المناخ في آن واحد

10/22/2023 11:02:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد، أنه في حين تؤكد منظمة أوپيك وشركات النفط الوطنية في المنطقة أن الطلب العالمي على الطاقة سيرتفع بشكل كبير خلال العقود القليلة المقبلة، وعزت ذلك أساسا إلى النمو السكاني والتوسع الاقتصادي والصناعي المطلوب لهذا النمو، فإن الذكاء الاصطناعي يمثل الحل والمشكلة لمسألة المناخ في آن واحد لأن التدريب على نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية يتطلب قوة حاسوبية وطاقة كهرباء هائلة، وقد يحمل الذكاء الاصطناعي، خاصة النوع التوليدي الخلاق، المفتاح لحل حاجة العالم إلى المزيد من الطاقة وتقليل الكربون.
وقالت المجلة في تحليل بقلم محررة شؤون الطاقة والتكنولوجيا جنيفر اغوينالدو، إن منظمة أوپيك والشركات النفطية تؤكد أن هناك حاجة لضخ المزيد من النفط والغاز في المستقبل المنظور، لأنه، حتى وفقا لأفضل السيناريوهات، لن يكون التوسع في الطاقة المتجددة كافيا لتلبية الطلب، كما أن العالم سيحتاج إلى المزيد من النفط إذا أراد التخلص التدريجي من استخدام الفحم.
ويعتقد خبراء آخرون أن التكنولوجيا ستلعب دورا رئيسيا في الحد من إنتاج الكربون والانبعاثات الضارة الأخرى المرتبطة بالوقود الأحفوري.
وهناك مبادرات مستمرة لاستكشاف استخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي للمساعدة في كبح الطلب والحد من هدر الطاقة في جميع المجالات، لاسيما في القطاعات التي يصعب تقليصها مثل توليد الكهرباء وتحلية المياه والصناعة والنقل، بالإضافة إلى قطاعات أخرى.
وفي المنطقة، تخطط المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة للحصول على حصة عالمية من قطاع الذكاء الاصطناعي الناشئ، حيث تبذل الجهود للتعاون بين المؤسسات المحلية المعنية بالتكنولوجيا والشركات العالمية المتخصصة مثل OpenAI، التي أنشأت نظام ChatGPT، لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي توليدية، وستركز الشراكة على استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية الخاصة بشركة OpenAI في الخدمات المالية والطاقة والرعاية الصحية والخدمات العامة.
جزء من الحل والمشكلة
ليس سرا أن تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية يتطلب قوة حاسوبية هائلة، من هنا جاء الارتفاع الكبير في مشاريع واستثمارات مراكز البيانات بجميع أنحاء الشرق الأوسط.
وستؤدي مراكز البيانات هذه، إلى زيادة الطلب الهائل على إمدادات الكهرباء دون انقطاع على مستوى العالم، ويتم استخدام هذه الحقيقة لتبرير الحاجة إلى المزيد من النفط أو الغاز أو الطاقة المتجددة، حتى مع الوعود التي يحملها الذكاء الاصطناعي بالمساعدة في الحد من انبعاثات الكربون والطلب على الطاقة.
وختمت المحررة بالقول: من أجل ضمان استمرار طموحاتهم الاقتصادية والصناعية بلا تراجع في العقود المقبلة، فإن معظم اللاعبين الإقليميين يهدفون إلى تحقيق النجاح بالتساوي فيما بينهم في إنتاج الطاقة التقليدية واحتجاز الكربون، والطاقة المتجددة وأنواع الوقود الأخرى منخفضة الكربون مثل الهيدروجين الأخضر، وكذلك في الذكاء الاصطناعي وغيره من أنواع الوقود ذات الصلة ومنها المجالات التي يعمل فيها النقل على الطاقة الكهربائية.
ويتمثل التحدي الرئيسي، بالنسبة لبعض الدول أكثر من غيرها، في كيفية تهدئة المخاوف لدى أصحاب المصالح والمعنيين بهذه الصناعة جراء اضطرارهم للتخلي عن جانب من امتيازاتهم لاستيعاب هذا المشهد المتغير وتمكين هذه التكنولوجيات من التعايش وإثبات ذاتها.

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