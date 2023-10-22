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أسواق الخليج تتراجع وسط تحذيرات من رفع أسعار الفائدة الأميركية

10/22/2023 11:02:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تراجعت أسواق الأسهم في منطقة الخليج، أمس الأحد، وسط تحذيرات من احتمال رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة ومخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.
وقال جيروم باول رئـيـس الاحـتـيـاطـي الفيدرالي يوم الجمعة الماضي إن قوة الاقتصاد الأميركي واستمرار زيادة فرص العمل عن عدد الباحثين عنها ربما يتطلب شروط اقتراض أكثر صرامة للسيطرة على التضخم.
وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست بقرارات المركزي الأميركي، لأن عملات معظم تلك الدول مربوطة بالدولار.
وتراجع المؤشر السعودي للجلسة الثالثة على التوالي ليغلق منخفضا 1.5%، ونزل سهم شركة علم 2.3% وسهم مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم من حيث الأصول 2.1%.
وواصل المؤشر القطري الهبوط للجلسة الخامسة على التوالي ليغلق منخفضا 0.9% وخسر سهما صناعات قطر والملاحة القطرية 2.2% و3% على الترتيب، كما تراجع سهم بنك قطر الوطني، الأكبر في منطقة الخليج 2.1%.

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