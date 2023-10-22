100 مليون دينار قيمة تعاملات الكبار بالبورصة



سيطرة بيعية بـ 76.5 مليون دينار مقابل شراء بـ 23.5 مليوناً 26.2 مليون دينار قيمة تعاملات «التأمينات» أغلبها بيع وتخارج

شريف حمديسيطرت النزعة البيعية على تعاملات كبار الملاك ببورصة الكويت خلال تعاملات الـ 9 أشهر الأولى من العام الحالي، بالتزامن مع جنوح السوق للتراجع أغلب فترات التداول خاصة على مستوى مؤشر السوق الأول، والذي خسر نحو 7.3% خلال تلك الفترة.وأظهرت احصائية أعدتها «الأنباء» عن تعاملات الكبار بالبورصة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تعاملات سبتمبر الماضي، ان قيمة التعاملات سجلت انخفاضا بنسبة 74%، إذ بلغ إجمالي قيمة تعاملات كبار الملاك نحو 100 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 386 مليون دينار في ذات الفترة من العام الماضي، ويرجع السبب في ذلك لعدم تكرار عمليات بيع نفذتها مجموعة شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات العام الماضي لحصصها في شركات منها «الاستثمارات» و«القابضة م ك».كما تبين من الإحصائية التي ارتكزت على افصاحات البورصة لحركة التغيرات بقائمة كبار الملاك ما يلي:٭ نفذ كبار الملاك 119 عملية متنوعة على أسهم 51 شركة في قطاعات متنوعة، وذلك مقارنة مع 178 عملية نفذوها خلال الفترة المماثلة من 2022 على أسهم 75 شركة.٭ قلص كبار الملاك حصصهم بالسوق من خلال 54 عملية بيع تمت على اسهم 23 شركة بقيمة 76.5 مليون دينار تشكل 76.5% من الإجمالي.٭ عزز كبار الملاك حصصهم من خلال 27 عملية شراء تمت على أسهم 17 شركة، بلغت قيمتها 23.5 ملايين دينار تشكل 23.5% من الإجمالي.٭ شهدت فترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي عمليات دخول على 16 شركة تمت من خلال 17 عملية، وأصبحت ملكيات الكبار فيها أكثر من 5%، ابرزها دخول تحالف الهيئة العامة لشؤون القصر والأمانة العامة للأوقاف (لتعيين عضو مجلس ادارة) على بيت التمويل الكويتي «بيتك» لتصبح ملكية التحالف 12.3%، حيث تمتلك «القصر» 7.3% كثالث اكبر الملاك في «بيتك»، بينما تمتلك «الأوقاف» 5.09% وهي رابع اكبر الملاك.٭ على مستوى عمليات التخارج، نفذ كبار الملاك خلال التسعة أشهر 19 عملية من أسهم 18 شركة، وأصبحت ملكيات الكبار فيها أقل من 5%، أبرزها تخارج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من بنك المتحد البحريني الذي استحوذ عليه بيت التمويل الكويتي، كما تخارجت «التأمينات» من «جي تي سي» التي كانت تمتلك فيها 5.05% لتصبح خارج قائمة كبار الملاك.٭ نفذت مؤسسة التأمينات الاجتماعية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 16 عملية اغلبها جنحت للبيع والتخارج، وتشكل قيمتها 26.2 مليون دينار، وأبرز هذه العمليات بيع 0.51% من ملكية المؤسسة في شركة اجليتي بقيمة 8 ملايين دينار، كما نفذت عملية بيع 0.51% من ملكيتها في «اس تي سي» بقيمة 3.7 ملايين دينار.٭ أكبر العمليات من حيث القيمة خلال الـ9 أشهر، بلغت قيمتها 33 مليون دينار وهي عملية بيع نفذها البنك التجاري الكويتي على بنك بوبيان ببيع 1.4% من حصته، وبذلك تصبح حصة «التجاري» في «بوبيان» 7.3% وهي ثاني اكبر الملاك بعد بنك الكويت الوطني ومجموعته المالكة بـ 59.9% من الأسهم كملكية مباشرة وغير مباشرة.