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أوابك حريصون على دعم شركاتنا بما يسهم في نموها وتحقيق أهدافها

10/22/2023 11:02:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» جمال اللوغاني حرص المنظمة على تقديم الدعم اللازم إلى الشركات المنبثقة عن المنظمة بما يسهم في نمو وازدهار تلك الشركات وتحقيق الأهداف التي وجدت من أجلها.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها اللوغاني نقلها بيان صحافي صادر عن المنظمة أمس الأحد عقب ترؤسه الاجتماع التنسيقي السنوي الـ 52 للشركات العربية المنبثقة عن المنظمة الذي عقد يوم السبت الماضي في القاهرة.
وشدد على أهمية البناء على الاجتماعات التي عقدت خلال الفترة السابقة ونتائجها الإيجابية والتوصيات المهمة الصادرة عنها والانطلاق منها نحو مرحلة جديدة تقوم على فتح مجالات للتعاون بينها وبين الشركات الوطنية ذات الطبيعة والنشاط المماثل في الدول الأعضاء.
وقال البيان إن الأمانة العامة لأوابك قدمت خلال الاجتماع عرضا تناول نتائج اجتماعات المرحلة التمهيدية وكذلك المرحلة التنفيذية التي قامت فيها الأمانة العامة بدور الوسيط بين الشركات المنبثقة عن المنظمة والشركات الوطنية ومخرجاتها.
وأوضح أن نتائج عام 2022 تشير إلى تحقيق الشركات العربية المنبثقة أرباحا إجمالية صافية تجاوزت 235 مليون دولار، ليكون بذلك «عام الأرباح القياسية».
وعقد الاجتماع بحضور ممثلي الشركة العربية البحرية لنقل البترول والشركة العربية لبناء وإصلاح السفن والشركة العربية للاستثمارات البترولية والشركة العربية للخدمات البترولية والشركة العربية لخدمات الاستكشاف الجيوفيزيائي.

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