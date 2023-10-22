المركزى: نعمل على تدبير 135 مليون دولار طلبتها الحكومة لتوفير سلع - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) >
قال محمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزى، إن البنك تسلم من وزارة التموين بيانًا بإجمالى بضائع وسلع بتكلفة 135 مليون دولار، تم تدبير جزء منها، ويتم إنهاء أوراق باقى العملاء، لتدبير المكون الدولارى لها، ضمن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية.
وأضاف أبو موسى:“استلمنا أيضًا بيانا جديدا أمس، ويتم العمل عليها على الفور”، مؤكدًا فى هذا الصدد التزام البنك المركزى بما تم الإعلان عنه فى المبادرة.
وعقد مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لتطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يأتى ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التى يتم من خلالها متابعة الموقف التنفيذى لمبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، لافتا أيضاً إلى المتابعة التى تتم من قبل المسئولين بمختلف مستوياتهم على أرض الواقع منذ بدء تطبيق المبادرة، وما يتم إعداده من تقارير ترصد ما يتم من تخفيضات على مختلف السلع المستهدفة، تحقيقاً للأهداف المرجوة من تطبيق هذه المبادرة.
وخلال الاجتماع، أشار على المصيلحى، وزير التموين، إلى أن تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، ساهم فى إحداث نوع من الارتياح فى الشارع، مستعرضاً موقف مشاركة السلاسل التجارية الكبرى فى تنفيذ هذه المبادرة، ومدى التزامها بتنفيذ المبادرة، تحقيقاً لأهدافها، لافتا إلى أن هناك العديد من السلاسل التجارية الأخرى التى ترغب فى الانضمام للمبادرة.
واستعرض، خلال الاجتماع، قائمة بأسماء موردى السلع الغذائية المختلفة المشاركة فى المبادرة، والتخفيضات التى أعلنوا عنها، ومن التزم منهم بتطبيق هذه المبادرة منذ بدء العمل بها، موضحاً أن هناك عدد قليل من الشركات لم يلتزم بالمبادرة ورصدنا ذلك، ويتم التعامل مع هذا الأمر وفقاً للآليات المختلفة.
وخلال الاجتماع، شرح أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، حجم الاستهلاكات اليومية للسلع المُحددة فى المبادرة، والكميات التى يتم توفيرها يومياً من هذه السلع، كما أشار إلى عدد من التحديات التى يتم العمل على مواجهتها منذ بدء المبادرة.
وأكد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، خلال الاجتماع، أن الصناع والتجار تجاوبوا مع المُبادرة منذ الإعلان عنها، مشيراً إلى أنه يتم التعاون مع مختلف الجهات الحكومية لضمان وصول السلع التى تدخل فى المبادرة لمختلف المدن والقرى، حيث يتم التنسيق من أجل زيادة عدد المنافذ على مستوى الجمهورية.
من جانبه، أشار الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إلى أنه يتم التنسيق لإقامة شوادر فى المحافظات التى لا يوجد بها سلاسل تجارية، مضيفاً أن هناك استهدافاً لتحقيق الوفرة فى الأسواق، وهو ما سيسهم فى استمرارية هذه المبادرة.
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