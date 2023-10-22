المركزى: نعمل على تدبير 135 مليون دولار طلبتها الحكومة لتوفير سلع - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) > قال محمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزى، إن البنك تسلم من وزارة التموين بيانًا بإجمالى بضائع وسلع بتكلفة 135 مليون دولار، تم تدبير جزء منها، ويتم إنهاء أوراق باقى العملاء، لتدبير المكون الدولارى لها، ضمن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية.

وأضاف أبو موسى:“استلمنا أيضًا بيانا جديدا أمس، ويتم العمل عليها على الفور”، مؤكدًا فى هذا الصدد التزام البنك المركزى بما تم الإعلان عنه فى المبادرة.

وعقد مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لتطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يأتى ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التى يتم من خلالها متابعة الموقف التنفيذى لمبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، لافتا أيضاً إلى المتابعة التى تتم من قبل المسئولين بمختلف مستوياتهم على أرض الواقع منذ بدء تطبيق المبادرة، وما يتم إعداده من تقارير ترصد ما يتم من تخفيضات على مختلف السلع المستهدفة، تحقيقاً للأهداف المرجوة من تطبيق هذه المبادرة.

وخلال الاجتماع، أشار على المصيلحى، وزير التموين، إلى أن تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، ساهم فى إحداث نوع من الارتياح فى الشارع، مستعرضاً موقف مشاركة السلاسل التجارية الكبرى فى تنفيذ هذه المبادرة، ومدى التزامها بتنفيذ المبادرة، تحقيقاً لأهدافها، لافتا إلى أن هناك العديد من السلاسل التجارية الأخرى التى ترغب فى الانضمام للمبادرة.

واستعرض، خلال الاجتماع، قائمة بأسماء موردى السلع الغذائية المختلفة المشاركة فى المبادرة، والتخفيضات التى أعلنوا عنها، ومن التزم منهم بتطبيق هذه المبادرة منذ بدء العمل بها، موضحاً أن هناك عدد قليل من الشركات لم يلتزم بالمبادرة ورصدنا ذلك، ويتم التعامل مع هذا الأمر وفقاً للآليات المختلفة.

وخلال الاجتماع، شرح أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، حجم الاستهلاكات اليومية للسلع المُحددة فى المبادرة، والكميات التى يتم توفيرها يومياً من هذه السلع، كما أشار إلى عدد من التحديات التى يتم العمل على مواجهتها منذ بدء المبادرة.

وأكد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، خلال الاجتماع، أن الصناع والتجار تجاوبوا مع المُبادرة منذ الإعلان عنها، مشيراً إلى أنه يتم التعاون مع مختلف الجهات الحكومية لضمان وصول السلع التى تدخل فى المبادرة لمختلف المدن والقرى، حيث يتم التنسيق من أجل زيادة عدد المنافذ على مستوى الجمهورية.

من جانبه، أشار الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إلى أنه يتم التنسيق لإقامة شوادر فى المحافظات التى لا يوجد بها سلاسل تجارية، مضيفاً أن هناك استهدافاً لتحقيق الوفرة فى الأسواق، وهو ما سيسهم فى استمرارية هذه المبادرة.