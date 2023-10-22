سنتامين تتبنى خطة لزيادة عمر منجم السكرى

(MENAFN
- Al-Borsa News) 506 آلاف أوقية متوسط إنتاج المنجم السنوات التسع المقبلة
أعلنت شركة سنتامين المالكة لمنجم السكرى، إنها ستنفذ خطة لزيادة العمر الإنتاجى لمنجم السكرى، سترفع إنتاجه إلى 506 ألاف أوقية خلال التسع سنوات المقبلة، ونحو 475 ألف أوقية فى الفترة من 2024 حتى 2034.
قال مارتن هورجان، الرئيس التنفيذى لشركة سنتامين إن الخطة الجديدة ستجعل من منجم السكرى واحدًا من أكبر المناجم وأقلها تكلفة فى التنقيب عن الذهب على مستوى العالم مع تقليل أثره البيئى من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية وشبكة الكهرباء المصرية فى توليد الكهرباء بدلًا من الديزل.
وضعت الخطة أيضًا توقعات للتكاليف الإجمالية يبلغ متوسطها 922 دولارا أمريكيا للأوقية من الذهب المباع، مما يضع السكرى فى النصف الأدنى من منحنى التكلفة العالمى للذهب.
وتتضمن الخطة الجديدة خفضًا بنسبة 39% فى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى مقارنة بالعام المالى 2022 حيث بلغ نصيب كل أوقية منتجة 1.14 طن من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون.
كما تسعى أيضًا هذه الخطة لتحقيق أقصى قيمة من منجم السكرى كأساس للنمو والتنوع، مع الحفاظ على مصالح جميع الأطراف المعنية، بما فى ذلك تحقيق قيم ومزايا ملموسة لمصر وشعبها.
ومن بين الإجراءات الجديدة التى تم اعتمادها فى هذه الخطة، دمج وحدة المعالجة باستخدام الجاذبية فى محطة المعالجة الرئيسية، والتى من المتوقع أن تؤدى لزيادة معدل استعادة الذهب بنسبة 2% لتصل إلى 89.8% على مدار فترة حياة المنجم، مقارنة بالسنة المالية 2022 عند 88.2%.
ودمج شبكة الكهرباء القومية ضمن مزيج الكهرباء المستخدم فى منجم السكرى.
ومن خلال هذا الدمج مع 30 ميجاوات من الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية، فمن المتوقع متوسط الكثافة السنوية لغازات الاحتباس الحرارى على مدار فترة حياة المنجم إلى 0.69 طن من ثانى أكسيد الكربون لكل أوقية، وهو ما يمثل ما انخفاضًا بنسبة 39% مقارنة بالسنة المالية 2022 والتى وصلت فيها الكمية إلى 1.14 طن لكل أوقية.
وتشمل أيضًا التوسع فى العمليات التشغيلية فى الخام ذو التركيزات العالية فى المنجم تحت الأرض سيؤدى لزيادة معدلات تعدين الذهب إلى 1.4 مليون طن فى العام، مقارنة بـ 0.8 مليون طن تم استخراجها فى العام المالى 2022.
وقالت إن إدخال تحسينات على تصميم المنجم السطحى أدى لزيادة كميات خام الذهب التى سيتم تعدينها مع أقل مستوى للفاقد.
وقد تم تحديد فرص إضافية للربح، من خلال تقليل التكاليف والمزيد من الخفض لانبعاثات ثانى أكسيد الكربون، وتحسين الإنتاجية والكفاءة التشغيلية.
وأشارت إلى أن تقدير الموارد المعدنية فى المنجم يصل إلى 320 مليون طن بمعدل 1.08 جرام من الذهب لكل طن، ويحتوى على 11.11 مليون أوقية، من بينها 6 ملايين أوقية ذهب من الاحتياطيات المعدنية.
وأضاف هورجان:“تتضمن خطة عمر المنجم الجديدة 4 مراحل عمل رئيسية هي: تحسين أعمال التعدين فى المنجم السطحى، توسيع وتطوير أعمال التعدين فى المنجم تحت الأرض، وتحسين المعالجة ونسب الاستخلاص بمصنع الإنتاج، واستبدال استخدام وقود الديزل بالكامل لتوليد الطاقة الكهربائية”.
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