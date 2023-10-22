سنتامين تتبنى خطة لزيادة عمر منجم السكرى

أعلنت شركة سنتامين المالكة لمنجم السكرى، إنها ستنفذ خطة لزيادة العمر الإنتاجى لمنجم السكرى، سترفع إنتاجه إلى 506 ألاف أوقية خلال التسع سنوات المقبلة، ونحو 475 ألف أوقية فى الفترة من 2024 حتى 2034.

قال مارتن هورجان، الرئيس التنفيذى لشركة سنتامين إن الخطة الجديدة ستجعل من منجم السكرى واحدًا من أكبر المناجم وأقلها تكلفة فى التنقيب عن الذهب على مستوى العالم مع تقليل أثره البيئى من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية وشبكة الكهرباء المصرية فى توليد الكهرباء بدلًا من الديزل.

وضعت الخطة أيضًا توقعات للتكاليف الإجمالية يبلغ متوسطها 922 دولارا أمريكيا للأوقية من الذهب المباع، مما يضع السكرى فى النصف الأدنى من منحنى التكلفة العالمى للذهب.

وتتضمن الخطة الجديدة خفضًا بنسبة 39% فى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى مقارنة بالعام المالى 2022 حيث بلغ نصيب كل أوقية منتجة 1.14 طن من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون.

كما تسعى أيضًا هذه الخطة لتحقيق أقصى قيمة من منجم السكرى كأساس للنمو والتنوع، مع الحفاظ على مصالح جميع الأطراف المعنية، بما فى ذلك تحقيق قيم ومزايا ملموسة لمصر وشعبها.

ومن بين الإجراءات الجديدة التى تم اعتمادها فى هذه الخطة، دمج وحدة المعالجة باستخدام الجاذبية فى محطة المعالجة الرئيسية، والتى من المتوقع أن تؤدى لزيادة معدل استعادة الذهب بنسبة 2% لتصل إلى 89.8% على مدار فترة حياة المنجم، مقارنة بالسنة المالية 2022 عند 88.2%.

ودمج شبكة الكهرباء القومية ضمن مزيج الكهرباء المستخدم فى منجم السكرى.

ومن خلال هذا الدمج مع 30 ميجاوات من الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية، فمن المتوقع متوسط الكثافة السنوية لغازات الاحتباس الحرارى على مدار فترة حياة المنجم إلى 0.69 طن من ثانى أكسيد الكربون لكل أوقية، وهو ما يمثل ما انخفاضًا بنسبة 39% مقارنة بالسنة المالية 2022 والتى وصلت فيها الكمية إلى 1.14 طن لكل أوقية.

وتشمل أيضًا التوسع فى العمليات التشغيلية فى الخام ذو التركيزات العالية فى المنجم تحت الأرض سيؤدى لزيادة معدلات تعدين الذهب إلى 1.4 مليون طن فى العام، مقارنة بـ 0.8 مليون طن تم استخراجها فى العام المالى 2022.

وقالت إن إدخال تحسينات على تصميم المنجم السطحى أدى لزيادة كميات خام الذهب التى سيتم تعدينها مع أقل مستوى للفاقد.

وقد تم تحديد فرص إضافية للربح، من خلال تقليل التكاليف والمزيد من الخفض لانبعاثات ثانى أكسيد الكربون، وتحسين الإنتاجية والكفاءة التشغيلية.

وأشارت إلى أن تقدير الموارد المعدنية فى المنجم يصل إلى 320 مليون طن بمعدل 1.08 جرام من الذهب لكل طن، ويحتوى على 11.11 مليون أوقية، من بينها 6 ملايين أوقية ذهب من الاحتياطيات المعدنية.

وأضاف هورجان:“تتضمن خطة عمر المنجم الجديدة 4 مراحل عمل رئيسية هي: تحسين أعمال التعدين فى المنجم السطحى، توسيع وتطوير أعمال التعدين فى المنجم تحت الأرض، وتحسين المعالجة ونسب الاستخلاص بمصنع الإنتاج، واستبدال استخدام وقود الديزل بالكامل لتوليد الطاقة الكهربائية”.