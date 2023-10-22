الصافى جروب تجهز عرضًا للاستحواذ على ((صافى))

(MENAFN
- Al-Borsa News) مصادر:“أغذية” الإماراتية تنسحب من المنافسة على الصفقة
كشفت مصادر مطلعة لـ((البورصة)) عن أن شركة الصافى للأغذية التابعة لـ”الصافى جروب” بصدد التقدم بعرض استحواذ على شركة صافى لتعبئة المياه خلال الأسابيع المقبلة.
وأضافت المصادر، أن الشركة أبدت اهتمامًا عدة مرات ومن ضمن الشركات التى تقدمت باستفسارات فى إطار الـ30 شركة التى ابتدات اهتمامًا مسبقًا، ولكنها جددت الاهتمام مرة أخرى وتجهز حاليًا عرضًا ماليًا للتقدم بعرض استحواذ على“صافى”.
وقالت المصادر إن الشركة عينت مستشارًا لها فى الصفقة مؤخرًا.
أضافت أن المصادر لافتة أن شركة أغذية الإماراتية انسحبت من المنافسة على“صافى” وكانت من بين الأسماء الكبيرة المهتمة بالصفقة.
أشارت إلى أن عملية البيع ستستغرق بعض الوقت ومن الممكن أن تمتد لمطلع العام المقبل، خاصة بعد الاهتمام من مستثمر جديد.
وفى سياق متصل، قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تصريحات لـ((البورصة)) الأسبوع الماضي، إن عملية بيع شركة صافى ستتسغرق المزيد من الوقت، فى حين اقتربت الحكومة من إتمام بيع شركة وطنية للمنتجات البترولية خلال الأسابيع الست المقبلة.
وقالت المصادر لـ((البورصة)) مطلع الأسبوع الماضي، إن شركة شل للنفط بالتحالف مع مستثمر سعودى، مملوك للحكومة السعودية، أسسا تحالفًا للاستحواذ على الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية- إحدى الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والتى تعتزم الدولة التخارج منها.
وأضافت أن شركة نورث بتروليم إنترناشيونال (NPIC) الحكومية التابعة لمجموعة زينهاو الصينية، أيضًا باتت من بين المنافسين على الشركة بغرض زيادة أعمالها فى السوق المصرى فى قطاعى التوزيع إلى جانب التنقيب وإنتاج البترول والغاز فى مصر.
وتابعت المصادر، إن هناك 3 متنافسين من بينها“طاقة عربية”، و”أدنوك” و”إينوك” الإماراتيتان.
وتابعت المصادر، أن الشركات لا تزال فى مراحل الفحص النافى للجهالة على الشركة، موضحة أن العرض الفائز سيستحوذ على الشركة التى أسستها الحكومة مؤخرًا ضمن عملة إعادة الهيكلة التى قام بها مستشارى الصفقة على“وطنية”، مع احتفاظ الجهاز بالمحطات الاستراتيجية ذات الطبيعة الخاصة تحت اسم“وطنية”.
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