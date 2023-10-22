الصافى جروب تجهز عرضًا للاستحواذ على ((صافى))

كشفت مصادر مطلعة لـ((البورصة)) عن أن شركة الصافى للأغذية التابعة لـ”الصافى جروب” بصدد التقدم بعرض استحواذ على شركة صافى لتعبئة المياه خلال الأسابيع المقبلة.

وأضافت المصادر، أن الشركة أبدت اهتمامًا عدة مرات ومن ضمن الشركات التى تقدمت باستفسارات فى إطار الـ30 شركة التى ابتدات اهتمامًا مسبقًا، ولكنها جددت الاهتمام مرة أخرى وتجهز حاليًا عرضًا ماليًا للتقدم بعرض استحواذ على“صافى”.

وقالت المصادر إن الشركة عينت مستشارًا لها فى الصفقة مؤخرًا.

أضافت أن المصادر لافتة أن شركة أغذية الإماراتية انسحبت من المنافسة على“صافى” وكانت من بين الأسماء الكبيرة المهتمة بالصفقة.

أشارت إلى أن عملية البيع ستستغرق بعض الوقت ومن الممكن أن تمتد لمطلع العام المقبل، خاصة بعد الاهتمام من مستثمر جديد.

وفى سياق متصل، قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تصريحات لـ((البورصة)) الأسبوع الماضي، إن عملية بيع شركة صافى ستتسغرق المزيد من الوقت، فى حين اقتربت الحكومة من إتمام بيع شركة وطنية للمنتجات البترولية خلال الأسابيع الست المقبلة.

وقالت المصادر لـ((البورصة)) مطلع الأسبوع الماضي، إن شركة شل للنفط بالتحالف مع مستثمر سعودى، مملوك للحكومة السعودية، أسسا تحالفًا للاستحواذ على الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية- إحدى الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والتى تعتزم الدولة التخارج منها.

وأضافت أن شركة نورث بتروليم إنترناشيونال (NPIC) الحكومية التابعة لمجموعة زينهاو الصينية، أيضًا باتت من بين المنافسين على الشركة بغرض زيادة أعمالها فى السوق المصرى فى قطاعى التوزيع إلى جانب التنقيب وإنتاج البترول والغاز فى مصر.

وتابعت المصادر، إن هناك 3 متنافسين من بينها“طاقة عربية”، و”أدنوك” و”إينوك” الإماراتيتان.

وتابعت المصادر، أن الشركات لا تزال فى مراحل الفحص النافى للجهالة على الشركة، موضحة أن العرض الفائز سيستحوذ على الشركة التى أسستها الحكومة مؤخرًا ضمن عملة إعادة الهيكلة التى قام بها مستشارى الصفقة على“وطنية”، مع احتفاظ الجهاز بالمحطات الاستراتيجية ذات الطبيعة الخاصة تحت اسم“وطنية”.