أربن لينز تطرح مشروع ((Yellow Lane)) فى القاهرة الجديدة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
طرحت شركة“أربن لينز” للتطوير العقارى مشروع“Yellow Lane” فى مدينة القاهرة الجديدة، بنشاط تجارى إدارى فندقى طبى.
وقال المهندس فادى إميل عبد الله، الرئيس التنفيذى لشركة أربن لينز للتطوير العقارى، إنه تم تصميم المشروع بطريقة المبانى المنفصلة بما يتناسب مع العلامات التجارية العالمية التى ستتواجد بالمشروع، كما يضم المشروع ساحة انتظار على مساحة 50 ألف متر.
وأضاف أن المشروع يضم مكاتب إدارية وعيادات طبية تم تصميمها وسيتم تشطيبها من خلال شركات عالمية، مع توفير وحدات كاملة التشطيب ووحدات نصف تشطيب.
وأشار إلى أنه تم وضع المخطط العام للمشروع من خلال شركة TA design studio، وشركة WSA للاستشارات الهندسية.
وقال إن المشروع يضم مستشفى دولى، وفندقا عالميا فئة 4 نجوم وسيتم الإعلان عن العلامة التجارية التى تديره قريبا.
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