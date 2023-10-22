أربن لينز تطرح مشروع ((Yellow Lane)) فى القاهرة الجديدة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) طرحت شركة“أربن لينز” للتطوير العقارى مشروع“Yellow Lane” فى مدينة القاهرة الجديدة، بنشاط تجارى إدارى فندقى طبى.

وقال المهندس فادى إميل عبد الله، الرئيس التنفيذى لشركة أربن لينز للتطوير العقارى، إنه تم تصميم المشروع بطريقة المبانى المنفصلة بما يتناسب مع العلامات التجارية العالمية التى ستتواجد بالمشروع، كما يضم المشروع ساحة انتظار على مساحة 50 ألف متر.

وأضاف أن المشروع يضم مكاتب إدارية وعيادات طبية تم تصميمها وسيتم تشطيبها من خلال شركات عالمية، مع توفير وحدات كاملة التشطيب ووحدات نصف تشطيب.

وأشار إلى أنه تم وضع المخطط العام للمشروع من خلال شركة TA design studio، وشركة WSA للاستشارات الهندسية.

وقال إن المشروع يضم مستشفى دولى، وفندقا عالميا فئة 4 نجوم وسيتم الإعلان عن العلامة التجارية التى تديره قريبا.