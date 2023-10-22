Monday, 23 October 2023 07:35 GMT

أربن لينز تطرح مشروع ((Yellow Lane)) فى القاهرة الجديدة - جريدة البورصة

10/22/2023 11:01:06 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) طرحت شركة“أربن لينز” للتطوير العقارى مشروع“Yellow Lane” فى مدينة القاهرة الجديدة، بنشاط تجارى إدارى فندقى طبى.

وقال المهندس فادى إميل عبد الله، الرئيس التنفيذى لشركة أربن لينز للتطوير العقارى، إنه تم تصميم المشروع بطريقة المبانى المنفصلة بما يتناسب مع العلامات التجارية العالمية التى ستتواجد بالمشروع، كما يضم المشروع ساحة انتظار على مساحة 50 ألف متر.

وأضاف أن المشروع يضم مكاتب إدارية وعيادات طبية تم تصميمها وسيتم تشطيبها من خلال شركات عالمية، مع توفير وحدات كاملة التشطيب ووحدات نصف تشطيب.

وأشار إلى أنه تم وضع المخطط العام للمشروع من خلال شركة TA design studio، وشركة WSA للاستشارات الهندسية.

وقال إن المشروع يضم مستشفى دولى، وفندقا عالميا فئة 4 نجوم وسيتم الإعلان عن العلامة التجارية التى تديره قريبا.

MENAFN22102023000202011048ID1107284247

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث