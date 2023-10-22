ترودو يؤكد لرئيس إسرائيل حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أنه أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، أكد فيها مجددا دعمه لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس.
وكتب ترودو على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "تحدثت اليوم مع الرئيس إسحق هرتسوغ حول الهجمات الوحشية التي شنتها منظمة "حماس" الإرهابية. وأعربت عن تعازي للضحايا وجميع المتضررين. كما أكدت مجددا دعم كندا لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي".
وأعرب رئيس الوزراء الكندي عن قلقه إزاء الوضع الإنساني في قطاع غزة.
وأدان ترودو، في وقت سابق ما وصفه بـ"تمجيد العنف" في المسيرات الداعمة لفلسطين في جميع أنحاء كندا، معتبرا أنها دعم لحركة "حماس"، وأعرب عن دعمه الثابت لإسرائيل.
وخلال مشاركته في مسيرة تضامن مع إسرائيل في أوتاوا حيث التقى بالجالية اليهودية، قال إن "تمجيد الموت والعنف والإرهاب ليس له مكان في أي مكان، بما في ذلك هنا على وجه الخصوص في كندا".
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