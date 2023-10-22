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ترودو يؤكد لرئيس إسرائيل حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها

10/22/2023 9:26:22 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أنه أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، أكد فيها مجددا دعمه لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس.

وكتب ترودو على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "تحدثت اليوم مع الرئيس إسحق هرتسوغ حول الهجمات الوحشية التي شنتها منظمة "حماس" الإرهابية. وأعربت عن تعازي للضحايا وجميع المتضررين. كما أكدت مجددا دعم كندا لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي".

وأعرب رئيس الوزراء الكندي عن قلقه إزاء الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وأدان ترودو، في وقت سابق ما وصفه بـ"تمجيد العنف" في المسيرات الداعمة لفلسطين في جميع أنحاء كندا، معتبرا أنها دعم لحركة "حماس"، وأعرب عن دعمه الثابت لإسرائيل.

وخلال مشاركته في مسيرة تضامن مع إسرائيل في أوتاوا حيث التقى بالجالية اليهودية، قال إن "تمجيد الموت والعنف والإرهاب ليس له مكان في أي مكان، بما في ذلك هنا على وجه الخصوص في كندا".

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