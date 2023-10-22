البيت الأبيض: بايدن بحث الحرب بين إسرائيل وحماس مع الحلفاء الغربيين

بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد تطورات الحرب بين حركة حماس واسرائيل مع قادة أبرز الدول الغربية، وفق ما أفاد البيت الابيض، في وقت تكثف اسرائيل ضرباتها على قطاع غزة.

وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن تحدث إلى قادة بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وايطاليا، بعد مباحثات أجراها في شكل منفصل مع البابا فرنسيس ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وأضاف أن "القادة أكدوا مجددا دعمهم لإسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب ودعوا إلى التقيّد بالقانون الإنساني الدولي بما في ذلك حماية المدنيين".

وأشار البيان إلى أن القادة تناولوا أيضا مسألة مواطنيهم المحاصرين في هذه الحرب بين إسرائيل وحماس "وبخاصة أولئك الذين يرغبون في مغادرة غزة".

وشنت حركة حماس في السابع من أكتوبر هجوما على إسرائيل هو الأعنف في تاريخ اسرائيل التي ردّت بقصف مركز متواصل على قطاع غزة وحشد عشرات الآلاف من جنودها على حدوده استعدادا لعملية برية.

وجاء في بيان البيت الأبيض أن القادة الغربيين أعربوا عن التزامهم بالتنسيق "لضمان الوصول المستدام والآمن إلى الغذاء والماء والرعاية الطبية وغيرها من المساعدات المطلوبة لتلبية الاحتياجات الإنسانية".

والأحد عبرت 17 شاحنة مساعدات من الجانب المصري لمنفذ رفح الحدودي نحو قطاع غزة، بحسب مراسل فرانس برس، وهي ثاني قافلة مساعدات الى القطاع المحاصر منذ بدء الحرب بين اسرائيل وحركة حماس.

كما تعهد القادة الغربيون بتنسيق دبلوماسي وثيق "لمنع انتشار النزاع والحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط والعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي وسلام دائم".

وقال البيت الأبيض إنه بالإضافة إلى بايدن، شارك في المباحثات عبر الهاتف رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

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