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وزير الاقتصاد ماسا واليميني ميلي يتواجهان في جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية الأرجنتينية

10/22/2023 9:26:00 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يتواجه وزير الاقتصاد الأرجنتيني سيرخيو ماسا مع اليميني المتطرف خافيير ميلي في جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية الأرجنتينية، وفقا لنتائج جزئية نُشرت الأحد.

وبعد فرز 76,12% من الأصوات، حصل ماسا على 35,9% وميلي على 30,51% في الجولة الأولى من الانتخابات، بحسب ما أعلن الأمين العام للرئاسة لخوليو فيتوبيلو.

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