وزير الاقتصاد ماسا واليميني ميلي يتواجهان في جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية الأرجنتينية

يتواجه وزير الاقتصاد الأرجنتيني سيرخيو ماسا مع اليميني المتطرف خافيير ميلي في جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية الأرجنتينية، وفقا لنتائج جزئية نُشرت الأحد.

وبعد فرز 76,12% من الأصوات، حصل ماسا على 35,9% وميلي على 30,51% في الجولة الأولى من الانتخابات، بحسب ما أعلن الأمين العام للرئاسة لخوليو فيتوبيلو.

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