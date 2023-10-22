الدفاع المدني في جباليا : انتشال 30 شهيدا معظمهم أطفال ونساء من تحت المباني

الدفاع المدني في جباليا : انتشال 30 شهيدا معظمهم أطفال ونساء من تحت المباني
التاريخ
10/22/2023 9:13:33 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الدفاع المدني في جباليا ، انتشال 30 شهيدا معظمهم من الأطفال والنساء من تحت المباني، جراء القصف العنيف لطائرات الاحتلال.
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