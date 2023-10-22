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الدفاع المدني في جباليا : انتشال 30 شهيدا معظمهم أطفال ونساء من تحت المباني

10/22/2023 9:13:33 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الدفاع المدني في جباليا ، انتشال 30 شهيدا معظمهم من الأطفال والنساء من تحت المباني، جراء القصف العنيف لطائرات الاحتلال.

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