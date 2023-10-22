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لاليغا عراقي

10/22/2023 8:13:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) } ‭ ‬تابعت‭ ‬اول‭ ‬امس‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬النقل‭ ‬الفضائي‭ ‬حفل‭ ‬تدشين‭ (‬دوري‭ ‬المحترفين‭ ‬العراقي‭)‬،‭ ‬والذي‭ ‬سينطلق‭ ‬عمليا‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ (‬لاليغا‭) ‬الاسباني؛‭ ‬وحيث‭ ‬التدشين‭ ‬النظري‭ ‬بحضور‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الدولة،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬حماسة‭ ‬كبيرة‭ ‬لاطلاق‭ ‬دوري‭ ‬محترفين‭ ‬جديد‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الخليجي؛‭ ‬بعدما‭ ‬سبقه‭ ‬تواليا‭: ‬قطر‭ ‬فالامارات‭ ‬ثم‭ ‬السعودية‭.‬


} ‭ ‬وبيت‭ ‬الكرة‭ ‬العراقي‭ ‬وعلى‭ ‬رأسه‭ ‬النجم‭ ‬السابق‭ ‬عدنان‭ ‬درجال،‭ ‬اراد‭ ‬ان‭ ‬يسرع‭ ‬في‭ ‬اطلاق‭ ‬المشروع؛‭ ‬لانه‭ ‬وجد‭ ‬حاجة‭ ‬بلاده‭ ‬ومنتخبها‭ ‬لهكذا‭ ‬مشروع‭ ‬يعيد‭ ‬اليها‭ ‬بريقها‭ ‬الكروي،‭ ‬ولم‭ ‬يرد‭ ‬التأخير‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬عال‭ ‬معنوي‭ ‬ومادي‭ ‬من‭ ‬الدولة؛‭ ‬وضخها‭ ‬لمئات‭ ‬الملايين‭ ‬من‭ ‬الدولارات‭ ‬في‭ ‬اندية‭ ‬المحافظات‭ ‬والمشروع،‭ ‬وتعاون‭ (‬لاليغا‭) ‬الاسباني‭ ‬عجل‭ ‬بالدعم‭.‬


} ‭ ‬طبعا‭ ‬الاتحاد‭ ‬العراقي‭ ‬عمل‭ ‬على‭ ‬تأمين‭ ‬الوسائل‭ ‬التي‭ ‬ستؤمن‭ ‬له‭ ‬اطلاق‭ ‬مشروعه،‭ ‬من‭ ‬تهيئة‭ ‬مدربين‭ ‬محترفين،‭ ‬وتدريب‭ ‬حكامه‭ ‬على‭ ‬تقنية‭ ‬الفيديو‭
(‬ VAR ‭) ‬وايجاد‭ ‬التقنية‭ ‬نفسها،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬ملاعب‭ ‬مهيئة‭ ‬دوليا،‭ ‬رغم‭ ‬حاجته‭ ‬لما‭ ‬هو‭ ‬اكثر،‭ ‬لأنه‭ ‬اختار‭ (‬20‭) ‬ناديا‭ ‬ليبدأ‭ ‬عبرهم‭ ‬مشروعه،‭ ‬وهي‭ ‬جميعها‭ ‬تحتاج‭ ‬بالتأكيد‭ ‬للرخصة‭ ‬الاسيوية‭ (‬واهل‭ ‬مكة‭ ‬ادرى‭ ‬بشعابها‭)!‬


} ‭ ‬ودون‭ ‬شك‭ ‬فالحماسة‭ ‬وحدها‭ ‬لا‭ ‬تكفي،‭ ‬وقبل‭ ‬ضخ‭ ‬الاموال‭ ‬كان‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬تتحول‭ ‬الاندية‭ ‬المعنية‭ ‬الى‭ ‬شركات؛‭ ‬بحسب‭ ‬المنظور‭ ‬الاسيوي،‭ ‬ويكون‭ ‬لها‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬التسويق‭ ‬والانخراط‭ ‬في‭ ‬البورصة‭ (‬ان‭ ‬وجدت‭)‬،‭ ‬وليس‭ ‬فقط‭ ‬الاكتفاء‭ ‬بالدعم‭ ‬الحكومي؛‭ ‬لانه‭ ‬ان‭ ‬طال‭ ‬الأمد‭ ‬او‭ ‬قصر‭ ‬فإن‭ ‬الدعم‭ ‬الحكومي‭ ‬لن‭ ‬يستمر‭ ‬بذات‭ ‬القوة،‭ ‬لان‭ ‬توجهات‭ ‬الدولة‭ ‬ستكون‭ ‬لها‭ ‬اهتمامات‭ ‬اكثر‭ ‬اهمية‭.‬


} ‭ ‬ولا‭ ‬شك‭ ‬ان‭ ‬درجال‭ ‬بمشروعه‭ ‬الاحترافي‭ ‬اراد‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬قفزته‭ ‬نوعية،‭ ‬باختياره‭ ‬للشراكة‭ ‬مع‭ (‬اللاليغا‭) ‬الاسبانية،‭ ‬وبرأيي‭ ‬المتواضع‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬اولا‭ ‬ان‭ ‬يأخذ‭ ‬بالتجارب‭ ‬الخليجية،‭ ‬وهو‭ ‬الذي‭ ‬عاش‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬لسنوات‭ ‬طويلة،‭ ‬فالتجارب‭ ‬الخليجية‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬مثالا‭ ‬يحتذى،‭ ‬لانها‭ ‬متدرجة‭ ‬وحاكت‭ ‬المشروع‭ ‬الاسيوي‭ ‬وهي‭ ‬تسير‭ ‬في‭ ‬الطريق‭ ‬الصحيح‭.‬


} ‭ ‬ولعل‭ ‬ما‭ ‬يميز‭ ‬العراق‭ ‬على‭ ‬غيره‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬الجوار‭: ‬وجود‭ ‬الكم‭ ‬البشري‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الموهوبين،‭ ‬وقدرة‭ ‬عدد‭ ‬منهم‭ ‬على‭ ‬الاحتراف‭ ‬الخارجي‭ ‬وهي‭ ‬نقلة‭ ‬مهمة،‭ ‬وكثرة‭ ‬النجوم‭ ‬المحليين،‭ ‬ربما‭ ‬تقلل‭ ‬من‭ ‬اتجاه‭ ‬انديته‭ ‬المحترفة‭ ‬لاختيار‭ ‬لاعبين‭ ‬محترفين‭ ‬من‭ ‬الخارج،‭ ‬إلا‭ ‬اذا‭ ‬كانوا‭ ‬افضل‭ ‬مما‭ ‬لديه‭ ‬حاليا،‭ ‬وهم‭ ‬برأيي‭ ‬أقل‭ ‬مستوى‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬العراقيين،‭ ‬كما‭ ‬تابعناهم‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬الماضية‭.‬

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