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غزة ... قصف عنيف ومتواصل واستشهاد عدد كبير من المواطنين

10/22/2023 8:11:01 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قصفت طائرات الاحتلال الحربية، الليلة، بعشرات الصواريخ والقنابل المتفجرة الارتجاجية، بلدة ومخيم جباليا شمال قطاع غزة
ووفق مراسل وكالة الانباء الفلسطينية سمع دوي انفجارات ضخمة وتصاعد ألسنة اللهب والدخان من شمال شرق القطاع، جراء القصف الصاروخي والقنابل المتفجرة من الطيران الحربي، ما أدى إلى قصف منزل عائلة اللداوي في منطقة الشهداء بمخيم جباليا وتسويته بالأرض، وتدمير عدد من المنازل المجاورة له.
وأضاف أن القصف أدى إلى استشهاد عدد كبير من المواطنين، وإصابة العشرات بجروح مختلفة، كما أن العديد من المواطنين مازالوا تحت أنقاض البيوت التي تدمرت، وتعمل طواقم الدفاع المندني على انتشالهم في ظل ظروف صعبة جدا وقلة الأجهزة اللازمة.
وأشار إلى أن أكثر من نصف الشهداء والإصابات هم من الأطفال والنساء والكبار في السن.

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