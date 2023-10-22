القارب «داحس 63» يعانق ناموس الشراعية 43 قدماً

توج القارب ((داحس 63)) لمالكه الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان رئيس المكتب الوطني للإعلام، وبقيادة النوخذة الشاب عيسى سلطان المرزوقي، بطلاً لسباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً ((الجولة الأولى من بطولة دبي للموسم الرياضي البحري 2023 - 2024))، والذي نظمه بنجاح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بمشاركة 80 قارباً.

وحل ثانياً في السباق القارب ((الشقي 96)) لمالكه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وبقيادة النوخذة خلف بطي مصبح الغشيش المري، فيما ذهب المركز الثالث إلى طاقم القارب ((سهم 170)) لمالكه عبد الله إبراهيم الحمادي، وبقيادة النوخذة أحمد يوسف سالم الحمادي.

حدث

وقام محمد عبد الله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بعد نهاية السباق، في منصة الأبطال، يرافقه محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية، مشرف السباق، بتسليم الكؤوس والجوائز إلى أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، نواخذة القوارب ((داحس 63))، و((الشقي 96))، و((سهم 170))، وسط فرحة وسعادة البحارة وأطقم القوارب.

إقبال

من جانبه، أشاد محمد عبد الله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالمشاركة الكبيرة والإقبال في أولى جولات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، وفاتحة السباقات الكبيرة في أكثر الرياضات المحلية شعبية، مؤكداً أن الروح التي لمسها من الجميع أمر مبشر لموسم ناجح.

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