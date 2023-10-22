ضربات جوية إسرائيلية تستهدف محيط مستشفى الشفاء ومستشفى القدس في غزة

قصف الطيران الإسرائيلي محيط مجمع الشفاء الطبي وسط مدينة غزة، وكذلك محيط مستشفى القدس غرب غزة.

وذكرت وكالة وفا نقلا عن مصادر محلية، أن الطيران الإسرائيلي قصف بعدة صواريخ محيط مجمع الشفاء الطبي، الذي يحتوى أكبر عدد من الجرحى والطواقم الطبية، وكذلك محيط مستشفى القدس في حي تل الهوى للمرة الثانية.

وأضافت أن اسرائيل تهدف إلى إحداق إرباك في المنظومة الصحية عبر التهديد المباشر للمستشفيات بالإخلاء والقصف، أو من خلال القصف مناطق قريبة.

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