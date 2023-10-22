الذكاء الاصطناعي بحاجة لما يشبه الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

الذكاء الاصطناعي وصل بالفعل.. لكن الآن يأتي الجزء الصعب: تعلم كيفية إدارته والتحكم فيه، فمع تزايد شعبية النماذج اللغوية الكبيرة وقدراتها على مدار العام الماضي، أصبحت المخاوف المتعلقة بالسلامة مهيمنة على المناقشات السياسية، فللمرة الأولى، أصبح الذكاء الاصطناعي على رأس أولويات صناع السياسات في جميع أنحاء العالم. وحتى بالنسبة لأولئك الذين يعملون معنا في هذا المجال، كان معدل التقدم مدهشاً.

ومع ذلك، فقد كان من المثير للدهشة أيضاً أن نرى استجابة غير عادية من المجتمع، وقطاع الأعمال، والسياسيين، الذين يسارعون للحاق بما يحدث، بل إن هناك إجماعاً متزايداً على أن هذه نقطة تحول مهمة مثل الإنترنت، إلا أن الوضوح بشأن ما ينبغي القيام به تجاه هذه التكنولوجيا المزدهرة أمر مختلف، فالاقتراحات القابلة للتنفيذ غير متوفرة على النحو الكافي، فضلاً عن عدم إمكانية تجاوز التدابير الوطنية حدوداً معينة؛ نظراً لطبيعة هذه التكنولوجيا التي تتسم بالعالمية. إن الدعوات إلى ((مجرد التنظيم)) تتردد بأصوات عالية وصيغة مبسطة للغاية، تماماً مثل الدعوات لمجرد المضي قدماً، لكن الأهم هو أنه يجب علينا أولاً، قبل أن ننخرط في المبالغة في التنظيم، معالجة النقص الأساسي لدى المشرعين في فهم ماهية الذكاء الاصطناعي، ومدى سرعة تطوره، وأين تكمن أبرز المخاطر، وقبل أن نتمكن من إدارتها بالشكل اللائق، يتعين على الساسة وعامة الناس أن يعرفوا ما الذي ينظمونه، ولماذا، لكن في الوقت الحالي، السائد هو الارتباك وعدم اليقين.

إن ما ينقصنا هو هيئة مستقلة يقودها خبراء، وتكون منوطة بإبلاغ الحكومات بموضوعية عن المستوى الحالي لقدرات الذكاء الاصطناعي ووضع تنبؤات قائمة على الأدلة حول ما هو قادم. ويبحث صناع السياسات عن تقييمات محايدة وموثوق بها من الناحية الفنية، وملائمة التوقيت، حول سرعة تقدم الذكاء الاصطناعي وتأثيره. ونحن نعتقد أن النهج الصحيح هنا هو أن نقتدي بالهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، التي تتمثل مهمتها في تزويد صناع السياسات ((بتقييمات منتظمة للأساس العلمي لتغير المناخ وتأثيراته ومخاطره المستقبلية وخيارات التكيف وتخفيف الآثار)).

نريد هيئة تفعل الشيء نفسه في حالة الذكاء الاصطناعي، وتركز بشكل صارم على جمع البيانات القائمة على العلم، وهي لن تقوم بدور المراقبة على المدى البعيد والإنذار المبكر فحسب، بل ستحدد البروتوكولات والمعايير المتعلقة بإعداد التقارير حول الذكاء الاصطناعي بطريقة متسقة، وعالمية الطابع: ما هي نماذج الذكاء الاصطناعي الموجودة حاليا؟ وما الذي تستطيع تحقيقه؟ ما هي مواصفاتها الفنية؟ وما مخاطرها؟ أين ستصبح هذه النماذج بعد ثلاث سنوات؟ ما الذي يتم نشره وأين وبواسطة من؟ ماذا تقول أحدث تقارير البحث والتطوير عن المستقبل؟ وهكذا.

إن قمة سلامة الذكاء الاصطناعي المقبلة، التي ستقام في المملكة المتحدة، ستكون بمثابة أول تجمع من نوعه لقادة العالم لمناقشة سلامة التكنولوجيا. ومن أجل دعم المناقشات والتوصل إلى نتيجة عملية، نقترح إنشاء لجنة دولية معنية بسلامة الذكاء الاصطناعي، مناظرة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في مجال الذكاء الاصطناعي.

وستوفر هذه الخطوة الضرورية والمدروسة والقابلة للتحقيق قبل كل شيء الأساس الذي نحتاج إليه بشدة للنقاش حول سلامة الذكاء الاصطناعي اليوم. وستقوم اللجنة بتقييم حالة الذكاء الاصطناعي ومخاطره وتأثيراته المحتملة والجداول الزمنية المتوقعة بشكل منتظم ونزيه، وسوف تراقب السياسات والحلول التقنية اللازمة للتخفيف من المخاطر وتعزيز النتائج.

ومن الجدير بالذكر أن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لا تجري أبحاثها الأساسية، لكنها تعمل كمركز يضم جميع العلوم المتعلقة بتغير المناخ، ويبلور ما يعرفه العالم وما لا يعرفه في شكل موثوق ومستقل. وسوف تعمل اللجنة الدولية للذكاء الاصطناعي بالطريقة نفسها، حيث سيعمل بها ويقودها علماء الكومبيوتر والباحثون بدلاً من السياسيين المعينين أو الدبلوماسيين.

وهذا ما يجعلها نموذجاً واعداً، فمن خلال البقاء بعيداً عن الأبحاث الأولية أو المقترحات السياسية، يمكن للجنة تجنب تضارب المصالح الذي يأتي حتماً مع زيادة انخراطها. وفي ظل نطاق يركز بشكل محدد على الفهم العميق للقدرات الحالية ومسارات تحسينها، فإن إدارتها ستكون منخفضة التكلفة، ومحايدة ومستقلة، ومشكلة من عضويات دولية واسعة النطاق.

ونظراً لأن معظم الأعمال المتطورة في مجال الذكاء الاصطناعي تتولاها الشركات، فإن الحاجة إلى الشفافية الكافية من جانب الشركات الرائدة أمر ضروري، وسيسهم نظام اللجنة الدولية، حتى قبل تفعيل الآليات القانونية، في إنشاء هيئة موثوق بها تقدم التقارير، وتصوغ توقعات ومعايير حول المشاركة لتوفير مساحة لأقصى قدر من الانفتاح في سوق تجارية ضيقة. وحتى في حالة عدم التمكن من الوصول إلى المعلومات بصورة كاملة، فإن اللجنة ستظل قادرة على تجميع كل المعلومات المتاحة للجمهور بالشكل الأكثر شمولاً ومصداقية.

إن الثقة والمعرفة والخبرة والنزاهة هي العوامل التي سيقوم عليها تنظيم وسلامة الذكاء الاصطناعي بصورة فعالة وعقلانية، وهو ما نفتقر إليه الآن. ونحن نؤمن بأن التوصل إلى إجماع علمي مستقل حول القدرات التي تم تطويرها بالفعل، وما سيتم تطويره في المستقبل، هو أمر ضروري لتطوير الذكاء الاصطناعي الآمن؛ لذا فقد حان الوقت لتبني هذه الفكرة.

الكاتبان هما: المؤسس المشارك لشركتي إنفليكشن وديب مايند، والرئيس التنفيذي السابق لشركة غوغل إيه آي.