يوفنتوس يفوز على ميلان في عقر داره بهدف لوكاتيلي في الدوري الإيطالي

(MENAFN
- Al-Bayan)
نجح يوفنتوس في الفوز على ميلان في عقر داره 1 / صفر، الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي لكرة
القدم.
ورفع يوفنتوس رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث، ليصبح على بعد نقطة واحدة فقط خلف ميلان صاحب المركز الثاني، فيما يتصدر إنتر ميلان الترتيب برصيد 22 نقطة.
وسجل مانويل لوكاتيلي هدف المباراة الوحيد ليوفنتوس في الدقيقة 63.
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