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يوفنتوس يفوز على ميلان في عقر داره بهدف لوكاتيلي في الدوري الإيطالي

10/22/2023 7:28:40 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نجح يوفنتوس في الفوز على ميلان في عقر داره 1 / صفر، الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي لكرة
القدم.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث، ليصبح على بعد نقطة واحدة فقط خلف ميلان صاحب المركز الثاني، فيما يتصدر إنتر ميلان الترتيب برصيد 22 نقطة.

وسجل مانويل لوكاتيلي هدف المباراة الوحيد ليوفنتوس في الدقيقة 63.

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