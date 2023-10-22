برشلونة ينجو من فخ بلباو ويقلص الفارق مع ريال مدريد قبل الكلاسيكو في الدوري الإسباني



نجا برشلونة من فخ ضيفه أتلتيك بلباو، واستعاد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما فاز 1 / صفر على الفريق الباسكي، مساء الأحد، في المرحلة العاشرة للمسابقة.

ورغم الغيابات العديدة التي عانى منها برشلونة خلال اللقاء، والقوة التي تمتع بها منافسه على مدار شوطي اللقاء، إلا أنه حصد النقاط الثلاث في النهاية، ليكتسب قوة دفع جيدة للغاية قبل لقائه المرتقب مع ضيفه وغريمه التقليدي ريال مدريد في المرحلة المقبلة للبطولة، يوم السبت القادم.

وتقمص اللاعب الصاعد مارك جويو دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة 80، وذلك في مباراته الأولى التي يخوضها مع الفريق الأول.

وجاء هدف جويو، أحد المواهب الصاعدة من أكاديمية برشلونة، بعد مرور بضع ثوان فقط على نزوله إلى أرض الملعب قادما من مقاعد البدلاء، ليعيد البسمة لجماهير برشلونة، التي شعرت بالإحباط عقب تعادل الفريق 2 / 2 مع مضيفه غرناطة في المرحلة الماضية.

ورفع برشلونة، الذي حقق فوزه الرابع على التوالي على بلباو، رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة خلف الريال (المتصدر)، ووصيفه جيرونا.

في المقابل، توقف رصيد أتلتيك بلباو عند 17 نقطة في المركز السادس.

وبدأت المباراة بهجوم متبادل من كلا الفريقين، قبل أن تشهد الدقيقة الثالثة التسديدة الأولى في اللقاء عن طريق الغاني إينياكي ويليامز، لاعب بلباو، الذي سدد من خارج منطقة الجزاء، على يسار الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة، الذي أمسك الكرة بثبات.

وأضاع برشلونة فرصة محققة لافتتاح التسجيل في الدقيقة العاشرة، حيث انطلق فيران توريس من الناحية اليمنى، قبل أن يرسل كرة عرضية زاحفة، قابلها جواو فيليكس بتسديدة مباشرة من داخل المنطقة، وسط حراسة الدفاع، لكن الكرة ارتطمت في العارضة قبل أن تذهب إلى ركلة مرمى.

وأهدر فيرمين لوبيز فرصة أخرى لبرشلونة في الدقيقة 14، حينما تلقى الكرة داخل المنطقة، ليسدد دون مضايقة من أحد، لكن أوناي سيمون، حارس مرمى بلباو، تصدى للكرة بنجاح.

وسدد فيليكس من خارج المنطقة في الدقيقة 20، غير أن الكرة ذهبت في منتصف المرمى وأمسكها سيمون على مرتين، ليرد إينياكي ويليامز بقذيفة مدوية من خارج المنطقة في الدقيقة التالية، أبعدها تير شتيجن بصعوبة بالغة لركنية لم تستغل.

هدأ إيقاع برشلونة في اللقاء، ليمنح الفرصة للاعبي بلباو لمبادلته الهجمات.

وأضاع بلباو فرصة مؤكدة لافتتاح التسجيل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، بعدما تلقى نيكو ويليامز تمريرة بينية لينفرد على اثرها بالمرمى، لكنه سدد برعونة، ليبعد تير شتيجن الكرة بقدمه، قبل أن يشتتها الدفاع من المنطقة الخطرة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

بدأ برشلونة الشوط الثاني بهجوم مكثف، وسدد فيران توريس من داخل المنطقة في الدقيقة 47، لكن الكرة ارتطمت في الدفاع، ليرد بلباو بتسديدة من داخل المنطقة عبر نيكو ويليامز، في الدقيقة 55، هزت الشباك من الخارج.

وأضاع فيرمين لوبيز فرصة مؤكدة لبرشلونة في الدقيقة 58، عندما تابع تسديدة إيلكاي جوندوجان، التي ارتدت من سيمون، لتتهيأ الكرة أمامه، لكنه سدد دون تركيز، ليبعد حارس الضيوف الكرة مجددا عن مرماه.

وعاد فيرمين لوبيز لهدر فرصة أخرى في الدقيقة التالية، حيث تلقى تمريرة عرضية أرضية من الجانب الأيمن، ليسدد الكرة مباشرة من داخل المنطقة، لكنه أطاح بها فوق العارضة.

وواصل برشلونة مسلسل إضاعة الفرص، حيث أهدر لامين يامال فرصة محققة في الدقيقة 63، حينما تلقى تمريرة رائعة من جواو فيليكس، ليجد نفسه منفردا بالمرمى، ويسدد بغرابة شديدة من داخل المنطقة، بجوار القائم الأيسر وسط دهشة الجميع.

وسدد جواو كانسيلو من على يمين المنطقة في الدقيقة 74، لكن سيمون أبعدها باقتدار لركنية لم تثمر عن أي جديد.

وحملت الدقيقة 80 البشرى لبرشلونة ومحبيه، بعدما سجل اللاعب الصاعد مارك جويو هدفا للفريق الكتالوني، من أول لمسة له للكرة بعد نزوله إلى أرض الملعب قادما من مقاعد البدلاء.

وتلقى جويو تمريرة بينية رائعة من جواو فيليكس، لينطلق بالكرة من الناحية اليسرى وهو منفردا بالمرمى، ويسدد من داخل المنطقة مستغلا الخروج الخاطيء لسيمون من مرماه، ليضع الكرة على يساره وتعانق الشباك.

وكاد فيليكس أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 90، حيث تلقى تمريرة عرضية من الناحية اليسرى، ليسدد ضربة رأس، لكن سيمون أبعد الكرة لركنية لم تستغل، وينتهي اللقاء بفوز مستحق لبرشلونة.

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