مع دخول الحرب أسبوعها الثالث..عشرات القتلى في ضربات اسرائيلية على غزة ومساعدات جديدة تدخل القطاع



دخلت الأحد قافلة جديدة من شاحنات الإغاثة من مصر الى قطاع غزة حيث سجل مقتل عشرات المدنيين الاضافيين مع تكّثّيف إسرائيل ضرباتها تمهيدا لعملية برية، مع دخول الحرب بين حركة حماس وإسرائيل أسبوعها الثالث.

من جهتها، اعلنت وزارة الدفاع الامريكية تعزيز انتشارها العسكري في المنطقة.

وليلا، أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور الثلاثاء إسرائيل حيث سيلتقي خصوصا رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وعلى وقع المخاوف من حرب اقليمية، اعلن الجيش الاسرائيلي انه كثف ضرباته على قطاع غزة، واكد متحدث باسمه مقتل "عشرات" من مقاتلي حماس.

وافادت وزارة الصحة التابعة لحماس ان الضربات الاكثر دموية استهدفت دير البلح حيث قتل ثمانون شخصا بينهم نساء واطفال مع تدمير مبان عدة. واستهدفت غارات أيضا خان يونس ورفح في جنوب القطاع.

وسبق ان أنذر الجيش الاسرائيلي المدنيين في شمال القطاع بوجوب الفرار الى جنوبه. لكن الضربات على الجنوب مستمرة.

وتعهدت اسرائيل بـ "القضاء" على حركة حماس ، ونقل بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية عن الوزير يوآف غالانت قوله لجنود في قاعدة جوية "يجب أن تكون هذه الحرب الأخيرة في غزة. لسبب بسيط هو أنه لن يكون هناك وجود لحماس بعدها".

وشنت حركة حماس في السابع من أكتوبر هجوما على إسرائيل هو الأعنف في تاريخ اسرائيل التي ردّت بقصف مركز متواصل على قطاع غزة وحشد عشرات الآلاف من جنودها على حدوده استعدادا لعملية برية.

وقُتل 4651 شخصا معظمهم مدنيون وبينهم 1873 طفلا، في قطاع غزة جراء القصف، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس، فيما قتل أكثر من 1400 شخص في الجانب الإسرائيلي معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول لهجوم الحركة، حسب السلطات الإسرائيلية.

وأفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) الاحد ان 29 من موظفيها قتلوا في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب بين حماس واسرائيل.

- صواريخ -

في إسرائيل دوّت مجدّدا صفارات الإنذار للتحذير من خطر الصواريخ في الجنوب المحاذي لقطاع غزة وفي الوسط، على غرار بئر السبع، وفق ما أفاد الحيش الإسرائيلي من دون الإشارة إلى وقوع إصابات.

في رفيفيم (جنوب)، شارك إسرائيليون في مراسم دفن عدد من القتلى الذين سقطوا في هجمات السابع من أكتوبر في تجمّع بئيري السكاني حيث قتل مئة شخص على الأقل، بحسب السلطات.

وقال المظلي السابق رومي غولد (70 عاما) خلال مشاركته في مراسم الدفن "نحن بحاجة إلى ضمانات أن هذا الأمر لن يتكرر"، مشيرا إلى أن السكان لا يشعرون بأن هذه الضمانات تم توفيرها.

وبعد اندلاع الحرب، شددت إسرائيل حصارها على القطاع الذي تسيطر عليه حماس، وقطعت إمدادات المياه والوقود والكهرباء والمواد الغذائية.

وتتحدث الأمم المتحدة عن وضع كارثي في غزة مشيرة إلى نزوح 1,4 مليون فلسطيني على الأقل منذ بدء النزاع الأخير.

ودخلت قافلة جديدة من المساعدات الانسانية الأحد الى قطاع غزة.

وأكد مسؤول في معبر رفح لوكالة فرانس برس الأحد أن ستة صهاريج نقلت وقودا إلى قطاع غزة كان مخزنا في المعبر الحدودي.

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" الأحد أن 120 مولودا جديدا موضوعين في حاضنات معرضون للخطر بسبب النقص الحاد في الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات.

- "توقّفوا، توقّفوا" -

حشد الجيش الإسرائيل عشرات آلاف الجنود عند الحدود مع غزة البالغ عدد سكانها 2,4 مليون نسمة، وكذلك الأمر عند الحدود الشمالية مع لبنان.

عند الحدود المذكورة، تجدّد القصف المتبادل بين القوات الإسرائيلية وحزب الله اللبناني، مع تواصل إجلاء سكان مناطق حدودية إسرائيلية.

ومنذ السابع من اكتوبر، قتل 36 شخصا في الجانب اللبناني معظمهم مقاتلون، إضافة الى مدنيين بينهم مصور صحافي في وكالة رويترز. من جهته، تحدث الجيش الاسرائيلي عن أربعة قتلى هم ثلاثة جنود ومدني.

وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأحد من أن حزب الله اللبناني "سيرتكب أكبر خطأ في حياته" إذا ما قرر الدخول في حرب ضد اسرائيل .

في الضفة الغربية المحتلة، قتل 93 فلسطينيا على الأقل بأيدي قوات إسرائيلية أو مستوطنين منذ اندلاع الحرب وخلال مواجهات حصل فيها إطلاق نار من الجانبين، وفق مصادر فلسطينية.

في الفاتيكان، شدّد البابا فرنسيس على أن "الحرب هزيمة على الدوام، إنها تدمير للأخوَّة الإنسانية. أيها الإخوة توقَّفوا، توقّفوا!".





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