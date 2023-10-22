زلزال قوي يضرب نيبال ويدمر 20 منزلاً

(MENAFN
- Al-Bayan)
ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر وادي كاتماندو الأحد.
وقال رئيس المركز الوطني لرصد الزلازل والأبحاث لوك بيجاي أدهيكاري، إن مركز الزلزال كان حول منطقة خاري في مقاطعة دادينج وشعر بتأثير الزلزال سكان المناطق المحيطة بدادينج.
وقد تسبب الزلزال في تدمير 20 منزلا وإلحاق أضرار بـ75 منزلا آخر في كومالتاري وجوالاموخي في دادينج.
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