زلزال قوي يضرب نيبال ويدمر 20 منزلاً



ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر وادي كاتماندو الأحد.

وقال رئيس المركز الوطني لرصد الزلازل والأبحاث لوك بيجاي أدهيكاري، إن مركز الزلزال كان حول منطقة خاري في مقاطعة دادينج وشعر بتأثير الزلزال سكان المناطق المحيطة بدادينج.

وقد تسبب الزلزال في تدمير 20 منزلا وإلحاق أضرار بـ75 منزلا آخر في كومالتاري وجوالاموخي في دادينج.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز