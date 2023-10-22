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اللَّيْلِةْ الْمِمْطِرة

10/22/2023 7:28:39 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يَا (نَجْد) مَانِيْ غِرِيْبِهْ لَوْ شِعُوْرِيْ غِرِيْب

أنَا قِصِيْدِهْ تَغَنَّتْ بِكْ وْ صَارَتْ مَرَهْ

إنْ هَلّ مَاطِرْك خَلَّى الصَّدِرْ مَجْرَى شِعِيْب

مَا اقْسَى التِّفَاصِيْل بَعْد (اللَّيْلِهْ الْمِمْطِره)

وِشْلَوْن أرَجِّعْ مَعِكْ ضِحْك الزِّمَانْ الرِّحِيْب..؟

وْ لِلضِّيْق بَيْن الضِّلُوْع الْعُوْج مِسْتَعْمَرَهْ

خَلاَّنِيْ أحْسِدْ مِطِيْح الشَّمْس يَمّ الْمِغِيْب

وْ عَلَى شِعُوْر السِّكُوْن أحْسِدْ هَلْ الْمَقْبَرَهْ..!

النَّاسْ مَا تَدْرِيْ إنّ الْقَلْب الابْيَضْ يِشِيْب

وانْ شَابْ كِلّ الْقِلُوْب الْخِضِرْ تِسْتَنْكِره

وِفْعُوْل الاِنْسَانْ يِجْزَاهَا السِّمِيْع الْمِجِيْب

إنْ كَانْ خَيْرٍ يَرَهْ وِان كَانْ شَرٍ يَرَهْ

وِشْ حَاجِتِيْ فِيْ الْقِلُوْب.. أحْتَاجْ عَقْلٍ لِبِيْب

يِسْمَعْ وْيِفْهَمْ وْكَيْفِهْ حَبّ وِالاَّ كَرَهْ

مِنْ كِثِرْ مَا تِهْت فِيْ دَرْب الْخَيَالْ الْمِرِيْب

تِسْتَغْرِبْ اللَّى تِشُوْف بْوَجْهِيْ الْمِنْظَرَهْ

وِتْقُوْل: لَيْه السِّوَادْ اللَّى بْعَيْنِكْ كَئِيْب..؟

وَاقُوْل: مِثْل السِّوَادْ اللَّى عَلَى (عَنْتَرَهْ)

أسْرِيْ مَعْ اللَّيْل كَنِّيْ يَوْم أخَاوِيْه ذِيْب

وَا نَا حِمَامِهْ لا جَاتْ السِّرْب طَارْ أكْثَرَهْ

كَانَتْ عَلَى النَّايْ يَوْم النَّايْ غِصْنٍ رِطِيْب

وَكَانَتْ وَرَا الْبَابْ يَوْم الْبَابْ جِذْع شْجَرَهْ

وِشْ عَرَّفْ الْجِذْع وِ الْغِصْن الْخَضَرْ بِالنِّحِيْب

هِيْ مَرَّتْ الْحِزِنْ وِالَّا مَرَّتْ الْمِنْجَرَهْ..؟!

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