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سَرَابْ الْحَنِين

10/22/2023 7:28:39 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يَا جِدْب الشِّفَاهْ الْيَابِسِهْ.. وِالْحِزِنْ مَشْرُوْب

عَلَى الرِّيْق.. رَشْفِهْ مِنْ حِزِنْ وِالظُّمَا قَتَّالْ

سَرَابْ الْحَنِيْن أظْمَى رِكَابِيْ وْ هُوْ مَسْكُوْب

وْ لا بَلَّلْ عْرُوْق الْجِمَلْ.. وَانْهَكْ الْجَمَّالْ

يَا كِثْر الْعِدُوْد وْ مَا لِقَلْبِيْ بِهَا مَكْتُوْب

سِوَى دَلُوْ.. لكِنْ دُوْن عِرْوَهْ وْ دُوْن حْبَالْ

مِنْ اقْصَايْ مَا نِيْ آمِنْ وْ لا نِيْ بْمَرْعُوْب

أنَا بَيْنَهَا.. لَوْ كَانْ مَا ذِقْت رَاحَةْ بَالْ

تِسَلَّفْت مِنْ لَيْل الْعَتَمْ وِالْمِوَاجِعْ ثَوْب

وْتَهَنْدَمْت فِيْ لَيْلٍ ضِيُوْفه (وِقُوْف أطْلالْ)

وْعَانَقْت جِسْم الْمَاضِيْ الْفَاتِنْ الرَّعْبُوْب

لَوْ انِّهْ غِدَا مِنْ بَعْد فَوْت الْعِمِرْ تِمْثَالْ

وْتِسَامَيْت عَنْ عَيْنٍ تِشُوْف الْبِكَا عَذْرُوْب

وْ لا بَاقِيْ بْعَيْنِيْ جِبَلْ مِنْ صَبِرْ مَا مَالْ

وْتَهَادَيْت أجِرّ الصَّوْت وَ امَوِّلْ (الْمَسْحُوْب)

وْتِلَثَّمْت غِتْرَةْ ضِيْقِتِيْ وْ لا لِبَسْت عْقَالْ

يَا بَابْ الْمِدِيْنِهْ عِنْد بَابِكْ عِنَاقْ قْلُوْب

وْعَضَّةْ نِدَمْ وِاحْسَاسْ غُرْبَهْ وْصَمْت أجْيَالْ

عِقَارِبْ زِمَنَّا قَامَتْ تْدُوْر بِالْمَقْلُوْب

غِدَا زِهْد شَايِبْنَا وْعَثْرَتْه حِلْم أطْفَالْ

مَا بَيْن الرِّضَا الْمَسْلُوْب وِالْوَاقِعْ الْمَنْهُوْب

سَلامِيْ عَلَى وَقْتٍ غِدَا طِرْقِيْ وْ رَحَّالْ

خِذَتْه السِّنِيْن وْ مَا لِرِجْلِيْ عَلَيْه دْرُوْب

وَانَا كِلّ صِبْح آوَادِعِهْ.. وَانْتِظِرْه لْيَالْ

صِبَاحْ الْوِدَاعْ.. وْشَمْس صِبْح الرَّحِيْل غْرُوْب

وْمِسَاءْ الدِّمُوْع.. وْبَدِرْ لَيْل الْفِرَاقْ هْلالْ

أنَا مَا نِيْ بْـ (يُوْسِفْ) وْ لا سَيِّدِيْ (يَعْقُوْب)

وْلكِنْ بْجُبّ الْحِزِنْ طَايِحْ.. وْفَقْدِيْ طَالْ

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