«أيام بيكاسو» في دبي.. قراءات وحكايات

تنظم مكتبة محمد بن راشد فعالية ((أيام بيكاسو)) على مدار أسبوع في مقرها. ويتضمن برنامج الحدث، الذي ينطلق بعد غد (25 الجاري)، أنشطة وفقرات متنوعة تسلط الضوء على الإرث الفني العظيم للفنان العالمي بابلو بيكاسو.

وذلك إحياءً لذكراه، وتخليداً للإرث الفني العظيم الذي خلّفه، حيث يأتي هذا في إطار احتفاء المكتبة بكبار الكتّاب والأدباء والفنانين من خلال برنامج فعاليات ((أيام المكتبة)) الشهري.

وستشهد فعالية ((أيام بيكاسو)) في يومها الأول تنظيم معرض لأكثر من خمسين عملاً فنياً لتشكيليين من الوطن العربي، يعرضون لوحاتهم المستوحاة من مدرسة بيكاسو في الفن التجريدي، في محاولة لاستعراض الأثر الذي تركه في عالم الفن والتاريخ.

ويلي افتتاح المعرض محاضرة بعنوان ((الأبعاد النفسية في لوحات بيكاسو))، تقام في مسرح مكتبة محمد بن راشد، ويقدمها الفنانون: علي العبدان وعبدالجبار ويس ومنى الجبالي، وتتناول الأبعاد النفسية في فن بيكاسو وتأثيرها على أعماله.

وفي اليومين الثاني والثالث، تقام ورشة عمل فنية بعنوان ((وجوه من عالم بيكاسو)) للفنانة مريم النيادي، تتناول فيها فن الرسم التجريدي.

وتهدف إلى تعزيز المهارات الفنية للمشاركين وإتاحة الفرصة لهم لاستكشاف عالم الفن التجريدي والتعرف على تقنياته وأساليبه المختلفة.

وتمثل الفعالية بوجه عام فرصة مثالية لاستكشاف عالم بيكاسو والتعرف إلى تأثيره العظيم على الفن العالمي، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني، ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمكتبة.