جامعة كويمبرا البرتغالية تعرض 60 قطعة أثرية نادرة في «الشارقة للكتاب»

تعرض جامعة كويمبرا البرتغالية خلال فعاليات الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، أكثر من 60 قطعة أثرية، من المخطوطات والكتب النادرة والنقوش والخرائط والأدوات البحرية والأعمال الفنية ومواد الاستخدام اليومي، من بينها إسطرلاب نادر يعود للقرن السابع عشر تم استخدامه أثناء الملاحة لإجراء قياسات أكثر دقة لمواضع النجوم، وخريطة للخليج العربي وغرب المحيط الهندي، تم رسمها عام 1571.

كما ينظم ((مركز تاريخ المجتمع والثقافة)) في ((جامعة كويمبرا)) خلال المعرض، 3 محاضرات تاريخية يتحدث فيها نخبة من كبار المؤرخين والمتخصصين في تاريخ العلاقات البرتغالية في الخليج العربي، تتناول إحداها ((الإبحار في الخليج في القرن السادس عشر: التجربة البرتغالية))، أما المحاضرة الثانية فتأتي تحت عنوان ((تصور الخليج في أوائل العصر الحديث: التميز في الخيال والثقافة البرتغالية))، إضافة إلى ندوة بعنوان ((الخليج وعولمة الأشكال المعمارية: شبكة التحصينات البرتغالية)).

وتأتي مشاركة جامعة كويمبرا في فعاليات المعرض بهدف تعريف زوار المعرض على العلاقات التاريخية التي ربطت منطقة الخليج العربي بالعالم، والتي أسهمت في تعزيز روح الانفتاح على ثقافات وحضارات العالم، كما تسعى الجامعة من خلال عرض تلك المقتنيات النادرة إلى تقديم رؤية شاملة حول تاريخ المنطقة في بدايات العصر الحديث.

الإبحار في القرن الـ16

وفي إطار المحاضرات التي تنظمها جامعة كويمبرا خلال فعاليات المعرض، يتحدث خورخي فلوريس، الباحث الأول في المركز الجامعي لتاريخ العلوم والتكنولوجيا (CIUHCT) بجامعة لشبونة، يوم الجمعة 3 نوفمبر/ الساعة 5:30 مساء، حول ((الإبحار في الخليج في القرن السادس عشر))، ويعرض صوراً من منطقة الخليج، مستنداً إلى التجارب والمستندات التاريخية.

وفي محاضرة ((تصور الخليج في أوائل العصر الحديث: التميز في الخيال والثقافة البرتغالية))، تتحدث الباحثة أنجيلا باريتو كزافييه، من معهد العلوم الاجتماعية بجامعة لشبونة (ICS-U Lisbon)، يوم السبت 4 نوفمبر/ الساعة 11:00 صباحاً، حول العلاقات التاريخية والثقافية بين الخليج والبرتغال في العصور القديمة والحديثة.

وأما والتر روسا، الأستاذ في جامعة كويمبرا، فيتحدث خلال فعاليات المعرض يوم الأحد 5 نوفمبر/ الساعة 11:00 صباحاً، في محاضرة بعنوان ((الخليج وعولمة الأشكال المعمارية: شبكة التحصينات البرتغالية))، إذ تتناول المحاضرة تأثير الحضور البرتغالي في المنطقة على تطور الهندسة المعمارية في الخليج العربي، حيث شهدت المنطقة تطوراً ملحوظاً في التصاميم المعمارية، واستفادت من التجارب العالمية ومزجتها بعناصر ثقافية محلية.

كما تؤكد المحاضرة أن تطور الهندسة المعمارية في الخليج العربي عبر التاريخ يُظهِر رؤية دول المنطقة المستقبلية، ويسهم في إبراز محافظتها على هويتها مع نجاحها في الاندماج مع التطورات العالمية، بما يعبر عن أهمية دراسة التاريخ في تشكيل مستقبل المجتمعات.