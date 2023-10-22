كتب الأطفال واللغة العربية.. علاقة تكاملية تثري ثقافتنا وتصون هويتنا

القراءة أفضل وسيلة لتعزيز المهارات اللغوية عند الأطفال، حيث تؤكد التجارب أهمية تنمية المفردات وفهم الكلام، ويعتبر تعزيز اللغة العربية من خلال كتب الأطفال الخطوة الأولى لتنشئة جيل قادر على التواصل والتعلم. ((البيان)) التقت مجموعة من كتّاب الطفل للحديث عن الدور الحقيقي لحضور اللغة العربية في القصص، حيث شددوا على أهمية هذه الكتب وأدوارها الثقافية المجتمعية.

وفي السياق، قالت الكاتبة الشيخة مريم صقر القاسمي: تعزيز حضور اللغة العربية لدى الأطفال يكمن في التواصل عن طريق القراءة والكتب المصورة، فعندما يقرأ الأطفال كتبًا باللغة العربية يتعلمون كيفية التعبير عن أفكارهم، ومن خلال قراءة الكتب باللغة العربية يتمكن الأطفال من التعرف على تراثهم وثقافتهم والشعور بالانتماء إلى مجتمعهم.

وتابعت: إن اللغة العربية أساسية في كل القصص التي أكتبها، على الرغم من إضافة ترجمة إلى الإنجليزية، في الكتاب نفسه. وقد يختلف نظام الكتابة والنحو في اللغات المختلفة، وبالتالي فإن كتب الأطفال باللغة العربية ستستخدم أنماطاً وتعابير خاصة، وهذا يعني أن الأطفال سيتعلمون تعابير جديدة وسياقات جديدة للغة العربية. ومن ناحية أخرى، تختلف ثقافات الشعوب والمجتمعات، ولذا فإن كتب الأطفال بلغات مختلفة ستعكس ثقافة المجتمع الذي تستهدفه، حيث ستتضمن كتب الأطفال باللغة العربية صون العادات والتقاليد العربية.

وأضافت: سلامة وقوة حضور اللغة العربية في كتب الأطفال تصقل المواهب اللغوية وتعزز فنون الإدراك لدى الأطفال، ويجب ملاحظة أن اللغات جميعها لها سحرها وميزاتها الفريدة التي تجعلها مهمة وجميلة في حد ذاتها، ولكن بالنسبة لي فإن اللغة العربية تعتمد على نظام جذور ركيزية، حيث تتألف الكلمات من جذور ثابتة يتم تغييرها بواسطة الزمن والتصريفات لتشكيل معانٍ مختلفة، ما يعطي اللغة العربية مرونة في الصياغة وتكوين الكلمات، وهذا ما يميزها عن اللغات الأخرى، وعليه، فإن اللغة العربية تطور من ذكاء الطفل وتوسع من إدراكه ومعلوماته الثقافية والإبداعية.

تكوين الجمل

ترى الدكتورة فادية دعاس، وهي تربوية وكاتبه متخصصة في أدب الطفل، أن كتب الأطفال باللغة العربية وسيط رائع ومؤثر جداً في تقديم وبناء أنماط وهياكل لغوية مختلفة، بما في ذلك تكوين الجمل، والقواعد النحوية، وتقنيات سرد القصص. ومن خلال التعرض لهذه الأنماط، يطور الأطفال فهمًا أفضل للغة وكيفية التعبير عن أنفسهم بشكل فعال فتصبح اللغة العربية أداتهم الفطرية للتحدث بها ونوعاً من أنواع التعبير الواضح.

وتتابع: كتب الأطفال التي تكتب بلغة الضاد، الجيدة بمضونها، تعزز الوعي الصوتي لدى أبنائنا من خلال القوافي والجناس والأنماط المتكررة، ما يساعد على تطوير مستوى الوعي الصوتي، أي القدرة على التعرف على الأصوات في اللغة ومعالجتها. وهي مهارة أساسية للقراءة والكتابة لاحقًا.

كما أن قراءة كتب الأطفال تلك، تعزز مهارات الفهم، فعندما يواجه الأطفال قصصًا مختلفة يتعلمون تحليل الحبكة واستنتاج المعنى وإقامة روابط بين النص وتجاربهم الخاصة، لتعزز هذه القدرات التفكير النقدي وتعمق فهمهم للغة المكتوبة والمنطوقة، وغالبًا ما تستكشف كتب الأطفال العواطف والعلاقات والمواقف الاجتماعية، ما يساعد الأطفال على تنمية الذكاء العاطفي والمهارات الاجتماعية.

الكتاب العربي

ومن جهتها، قالت الكاتبة عائشة الشيخ: لا شكّ في أن لكتاب الطفل دوراً كبيراً في تعزيز اللغة العربية، خصوصاً أن معظم الأطفال هنا يدرسون بالإنجليزية، وللأسف نرى البعض قد استسلم لفكرة ألا فائدة من تعليم الأطفال العربية خارج المدرسة ما دام التعليم بالإنجليزية وهذا غير صحيح، فعقل الطفل صفحة بيضاء وذاكرته قوية وقادرة على استيعاب وتعلم عدة لغات، كل ما نحتاج إليه هو الجدية والاستمرارية في جعل الكتاب العربي حاضراً وبقوة في حياتهم، وعلينا أن نتذكر أن تعلم الإنجليزية صار سهلاً للغاية، العربية هي التي يجب أن نركز عليها في كتاب الطفل، قبل أن يصبح الأمر صعباً جداً.