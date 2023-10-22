«مؤتمر المجانين» تفتتح عروض مهرجان دبي لمسرح الشباب الـ 14

فرجة حافلة بالجماليات الفنية والمضمون الثري حفلت بها مسرحية ((مؤتمر المجانين))، للثنائي المسرحي المخرج عبد الله الحمادي والمؤلف محمد صالح وذلك بعد مسرحيتهما ((دوبي))، حيث حققا نجاحاً نوعياً في هذا العمل الجديد وعبر أداء فرقة جمعية ياس للثقافة والفنون والمسرح ضمنه.

وقد تميزت المسرحية، التي استهلت عروض مهرجان دبي لمسرح الشباب (الـ 14)، أول من أمس، على مسرح ندوة الثقافة والعلوم، بكونها تحمل مساحات ذات أبعاد ممتعة تتلون وتتغير تبعاً للتحولات المعرفية والفنية، ذلك بموازاة تداخل هذا الواقع بصور غنية وشيقة مع أحوال التناقض والتباين والتشظي والتنافر والتقويض التي يعتمل بها النص، والمقتبس عن نص مسرحية الدكتور محفوظ غزال، والذي ينساق في إطار التيه الزمني، وواقع صادم للذوات المنسية داخلنا، حيث لا مجال للخوف، بل هناك تأمل للوجود والمراوغة والغرائز المنسية في دواخلنا.. وقد اغتنت المسرحية بالرموز والتمليحات القوية التي تدين السلوكيات والأفكار الخاطئة.

توليفة

كما هو متوقع للمتابع لمسيرة الثنائي الحمادي وصالح، فقد احتفى عرض ((مؤتمر المجانين)) بتوليفة الاتجاهات والتجارب الإبداعية الشبابية الواعدة، حيث إنه ثري المعاني ويتكئ على الدقة السينوغرافيا المتقنة، وعلى الأداء المكتمل الأركان، بجانب اتساق عناصر النص، ذلك تحت إعداد وإشراف عام للمسرحي والمؤلف محمد صالح.

ومن جانب آخر، برز في المسرحية الأداء المتقن لحمد النقبي ومازن الزدجالي ومعتصم زيدان وجعفر ماردنلي، إذ اعتمدوا على شبكة من التكوينات الجسدية والأشكال الحركية والإيمائية والسينوغرافية المركبة الحرفية.

اكتشاف الذات

تستند مسرحية ((مؤتمر المجانين)) على إيقاع سريع في السرد والطرح الذي يثير حالة من الإدهاش غير المتوقعة، وتمنع عقولنا من أي توقعات مسبقة لكافة الأحداث أو التقاطعات الاجتماعية التي ما زلنا نبحث لها عن إجابة.. أو سواها من المسائل، وهو ما أدهشنا به المخرج عبد الله الحمادي، بتناغم مدهش، جعل جمهور المسرحية يقبع وسط مغامرة شديدة الجرأة والقوة والثراء. وبذا مثلت هذه المسرحية، بداية لمسارات مسرحية جديدة، تطرق آفاقاً مغايرة عن كل الأنماط المسرحية المعتادة، وتنم عن جهد كبير متقن، وتبرز بوصفها تجربة رفيعة المكانة دفعتنا إلى رحلة استكشافية لذواتنا المنسية، ونخو رسم سلسلة من الحلقات والتعريفات.. بل والتساؤلات.

عنصر أساسي

وخلال الندوة التطبيقية التي نظمت في ختام العرض، أكد الثنائي المسرحي: محمد صالح وعبد الله الحمادي، أن المسرحية، ومن الجانب التقني، تنتمي إلى مدرسة مسرح ما بعد الدراما، الذي يأخذ شكله وطبيعته من التشظي، فضلاً عما هو متجزئ، وهو يكشف في هذه الطريقة وعبرها عن قارة جديدة لفن الأداء، وحضور متميز له، وعن وسائل التعبير المتنوعة، وليس الصراع، كما يشكل الزمكانية، ضمنه، عنصراً أساسياً في عملية عكسه وتجسيده للحالة والموقف، من أجل صياغة حس جمالي للمسرح الجديد.

وأشار المسرحي محمد صالح، إلى أن الفضاء المسرحي لـ ((مؤتمر المجانين))، يحتفي بحضور جسد الممثل في حد ذاته، بالإضافة إلى أنهُ يُولِّد الإيهام بحدث درامي، ما دام الجسد يرتكز على تقاطعات كثيرة لتفاصيل الموقف والفكرة و لا يخضع لاختيارات تراتبية، بما في ذلك العلامات. وأضاف: ما دامت قاعدة العمل هي اختراق المقولات، فإن المتفرج يجد نفسه غارقاً في هذه العلامات، وهو ما يعيد استثمار النظرية في إنتاج المعنى في كل مكان وكل لحظة في الإخراج، ويصبح النص والإخراج العمود الفقري في الممارسة الدالة، ويشقان سلسلةً من المسارات، تتناقض ويتقاطع بعضها مع بعض، ثم تنفصل مرة أخرى، رافضة دلالة شاملة أو مركزية.