التقييم والتحكيم لدورة «التنوع» تيم فلاك 3-5

بعد انتهاء أعمال التحكيم للدورة الثانية عشرة للجائزة ((التنوّع))، والتي طرحت تحت مظلتها 4 محاور بجانب المحور الرئيسي، وهي المحور العام بشقيه (الملوّن والأبيض والأسود) والبورتفوليو ((ملف مصوّر)) بجانب محور ((الفن الرقمي))، نستكمل معكم اليوم استعراض أعضاء لجنة التحكيم لهذه الدورة الذين سنلقي عليهم الضوء في هذه الأجزاء.

تيم فلاك هو مصورٌ بريطاني متخصص في تصوير الحيوانات في الاستوديو بعيداً عن بيئتها المعتادة، يسعى دوماً للتعريف بدور الصور في تعزيز التواصل العاطفي وبإضفاء الحياة على تعقيدات المملكة الحيوانية، فإن أعماله تتناول نطاقاً واسعاً عبر الأنواع وتوحدها بطريقة مميزة تعكس اهتماماً بكيفية ربط الناس بشكل أفضل بالعالم الطبيعي، سعياً لتعزيز التوافق مع متطلبات الأزمة البيئية.

ظهرت العديد من أعماله في ناشيونال جيوغرافيك ونيويورك تايمز والغادرديان وغيرها، وقد حاضر في الجامعات في جميع أنحاء العالم، وكذلك في مؤسسات مثل جمعية علم الحيوان في لندن والمنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرج. وقد أصدر خمسة كتب حتى الآن: ايكوس (2008)، الكلاب: (2010)، أكثر من الإنسان (2012)، التطور (2013) مهدّد بالانقراض (2017).

تيم فلاك زميلٌ فخري للجمعية الملكية للتصوير الفوتوغرافي، حاصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة لندن للفنون عام 2013، كما يشغل أيضاً منصب رئيس جمعية المصورين، ويحمل لقب الفنان المُقيم في كلية ليناكر بجامعة أكسفورد. وقد حصل على الجائزة التقديرية من ((هيبا)) عام 2019 تقديراً لمواهبه الاستثنائية.

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