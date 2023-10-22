أشياء من الماضي

أشياء من الماضي
التاريخ
10/22/2023 7:28:37 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
كِلْ مِنْ رِقَدْ وَعَنِّهْ
فِيْ لَذَّاتْ الْمَنَامْ
وَنَّنْ عَلَيْه بْوَنِّهْ
يَا هَادِيْ يَا سَلامْ
أسسها عام 1981 الأديب الراحل حمد بن خليفة أبو شهاب.. إشراف: الشاعر سَيف السعدي
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