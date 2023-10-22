دبي تستشرف مستقبل «النشر الرقمي»

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)) بالشراكة مع مكتبة محمد بن راشد عن تنظيم النسخة الثانية من ((ملتقى النشر الرقمي)) للعام الثاني على التوالي، بعد غدٍ، وذلك لتعزيز دور الهيئة في معالجة التحديات التي تواجه قطاع النشر الرقمي، والخروج بحلول مبتكرة وتوصيات قابلة للتنفيذ لدعم النهوض بهذا القطاع الحيوي.

ويأتي ذلك في إطار رؤية الهيئة لطرح قضايا قطاع النشر على طاولة حواراتها الأدبية.

نخبة

ويقام الملتقى الذي تستضيفه مكتبة محمد بن راشد بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين، والناشرين والمتخصصين والمثقفين والأدباء، الذين سيثرون بخبراتهم وأفكارهم ورؤاهم فعاليات الملتقى، ومن بينها الندوة الرئيسية بعنوان ((مستقبل النشر الرقمي في الإمارات))، التي يشارك فيها المهندس محمد إبراهيم الزرعوني، نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والدكتور عبدالرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، والشاعرة الإماراتية د.عفراء عتيق، ويديرها الإعلامي أيوب يوسف.

ويستهل الملتقى جلساته وفعالياته بورشة تعريفية من تنظيم مركز دبي للأمن الإلكتروني بعنوان ((النشر الآمن على المنصات الرقمية))، التي ستتناول العديد من الجوانب المتعلقة بأمن المحتوى على المنصات الرقمية التي قد يتعرض لها الناشر.

ويصاحب ملتقى النشر الرقمي ((مختبر العصف الذهني))، الذي يضم مجموعة من دُور النشر الإماراتية المحلية، ويلقي الضوء على رؤاها المستقبلية وتوصياتها في مجال النشر الرقمي.

وسيتضمن الملتقى العديد من الجلسات التفاعلية المتوازية، من بينها: جلسة ((النشر في عصر الرقمنة: الذكاء الاصطناعي - الفرص - التحديات))، وتتطرق إلى الذكاء الاصطناعي والفرص والتحديات المرتبطة به.

وستدير الجلسة الكاتبة إيمان اليوسف، بحضور ومشاركة شريف بكر، مدير دار العربي للنشر، وشادي الحسن، المدير التنفيذي لشركة رفوف.

أما الجلسة الثانية فتحمل عنوان ((سوق النشر الرقمي: تطور ومستقبل))، التي يشارك بها راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، والكاتبة أميرة أبو كدرة، الشريك المؤسس في مكتبة ومنشورات غاف، والكاتبة الدكتورة اليازية خليفة السويدي، مدير ومؤسس الفُلك للترجمة والنشر، ويديرها الإعلامي غيث الحوسني، بينما تناقش الجلسة الثالثة، التي تديرها أمل شيخان، موضوع ((تقنيات النشر الرقمي بين الأثر والتأثير))، ويشارك فيها أحمد الياسي، من جمعية الإمارات للملكية الفكرية، ومصطفى يوسف، من كليات التقنية العليا.

كما يشمل برنامج الملتقى جلسة افتراضية تديرها الإعلامية رشا رمضان، بعنوان ((دور النشر الرقمي في الاستدامة)) مع الخبير عماد أبو عيد. الجدير بالذكر أن ملتقى النشر الرقمي سيوفر مساحات إبداعية وتفاعلية لجمهوره من خلال منصة رفوف، ومنصة نون، ومنصة زودياك ميديا، التي من شأنها تعريفهم بالتعاون مع نخبة من الخبراء والمختصين بكيفية نشر إصداراتهم ضمن تطبيقات الكتب الصوتية والرقمية، وآلية إدراجها والترويج لها وعرضها.