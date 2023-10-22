«رأسيات دورينا».. 21 هدفاً في 5 جولات

شهد دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وبعد مرور 5 جولات من قطاره المتوقف حالياً بسبب فترة التوقف الدولي، تسجيل 21 هدفاً رأسياً أو ما يعرف بـ((الرأسيات)) في المباريات التي أقيمت حتى الآن، والبالغ عددها 35 مباراة، سُجل فيها ما مجموعه 122 هدفاً بطرق شتى بينها ((الرأسيات)).

صدارة

وبعد مضي 5 جولات من دوري المحترفين، يقف بني ياس والشارقة مناصفة، في صدارة قائمة الفرق الأكثر تسجيلاً للأهداف الرأسية برصيد 4 أهداف لكل منهما، فيما يأتي الوحدة والوصل معاً خلفهما بـ3 أهداف لكل فريق، يتبعهما شباب الأهلي بتسجيله هدفين رأسيين فقط، بينما سجلت فرق العين واتحاد كلباء وعجمان والإمارات وخورفكان، هدفاً رأسياً لكل فريق، فيما لم تسجل فرق البطائح والنصر والجزيرة وحتا، أي هدف رأسي حتى الآن.

مواصفات خاصة

ووصف عيسى عبيد، محصلة 21 هدفاً رأسياً في 5 جولات من دوري المحترفين، بالجيدة والمعقولة، مشدداً على أن أهداف ((الرأسيات)) غالباً ما تتطلب لاعباً بمواصفات خاصة تمكنه من التميز في تسجيل الأهداف الرأسية، متوقعاً ارتفاع مؤشر محصلة أهداف ((الرأسيات)) مع توالي مباريات البطولة. وعن أبرز نجوم كرة القدم الإماراتية الذين يجيدون تسجيل الأهداف الرأسية، قال عبيد: فهد خميس، هو الأبرز والأفضل، كونه يمتلك إمكانيات معينة، يليه عدنان الطلياني وعلي ثاني ، وحالياً علي مبخوت حالياً.

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