الشارقة ينشد الصدارة الآسيوية عن طريق «ناساف»

تتجدد المواجهات القارية في دوري أبطال آسيا على استاد الشارقة في الثامنة من مساء اليوم، وتجمع هذه المرة صاحب الأرض ((الشارقة)) وضيفه ناساف الأوزبكي في قمة المجموعة الثانية ضمن الجولة الثالثة في مواجهة تحمل طابع السباق نحو الصدارة بين أفضل فريقين في المجموعة وفقاً لما ترتبت عليه أول جولتين، الشارقة عينه على المركز الأول في المجموعة بعد حصده 4 نقاط من مباراتين، تعادل في واحدة خارج ملعبه مع السد القطري ثم فاز في ملعبه على الفيصلي الأردني، وفوزه يقفز به في صدارة المجموعة منفرداً أمام ضيفه ناساف صاحب الـ6 نقاط والذي استطاع الفوز خارج ملعبه على الفيصلي الأردني بهدف ثم في ملعبه على السد القطري 3 ـ 1.

وتشهد الجولة الثالثة أيضاً المجموعة الأخرى في المجموعة الثانية بين السد القطري وضيفه الفيصلي الأردني في العاشرة مساء بتوقيت الإمارات، والفريقان يحتلان المركزين الثالث والرابع في المجموعة ولم يحققا أي فوز في أول جولتين.

وتتسابق الفرق الأربعة في المجموعة للحصول على التأهل المباشر، حيث يتأهل إلى دور الـ16 الأندية الحاصلة على المركز الأول في المجموعات العشر، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في كل منطقة، وتقام منافسات الأدوار الإقصائية من شهر فبراير ولغاية أبريل من العام القادم، على أن تجرى مباراتا الدور النهائي يومي 11 و18 مايو 2024، وهي المرة الخامسة والرابعة على التوالي التي يسجل فيها الشارقة ظهوره في دوري أبطال آسيا.

دوافع كبيرة

ويدخل الشارقة للمباراة بدوافع كبيرة، أهمها النتائج التي حققتها الفرق الإماراتية ((الشارقة والعين)) حتى الآن في البطولة، حيث حافظت على سجلها خالياً من أي خسارة في 4 مباريات، فازت في 3 وتعادلت في واحدة وسجلت 8 أهداف مقابل هدفين دخل مرماه، ثم يأتي دافع اقتناص صدارة المجموعة، لا سيما والمباراة على ملعبه ووسط جمهوره الذي يمثل ورقة رابحة مهمة للفريق.

كما أن الفريق يسعى للعودة إلى طريق الانتصارات بعد خسارته المحلية الخميس الماضي من ضيفه اتحاد كلباء في ذهاب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي 2 ـ 3، وهي خسارة غير مقلقة، إن لم تكن مصدر تفاؤل للفريق قبل المهمة القارية، فهذا الموقف يتكرر للمرة الثالثة مع الشارقة قبل مبارياته في دوري أبطال آسيا، ونجح في المرتين السابقتين في تحقيق نتيجة إيجابية بعد كل خسارة محلية، في الجولة الأولى أمام السد القطري عاد من الدوحة بنقطة التعادل وخسر قبلها بأيام قليلة محلياً في دوري أدنوك للمحترفين على ملعبه من الوصل 1 ـ 3، وفي الجولة الثانية فاز على الفيصلي الأردني بعد أيام معدودة من خسارته المحلية على ملعبه في الدوري من العين 2 ـ 3، وهي نفس النتيجة التي خسر بها مؤخراً من اتحاد كلباء وهو مقبل بعد 4 أيام لمواجهة متصدر مجموعته الآسيوية ناساف الأوزبكي.

خيارات كوزمين

وتبدو الخيارات متوفرة للمدرب الروماني كوزمين أولاريو المدير الفني للشارقة لاختيار أفضل العناصر لبدء المباراة والعناصر البديلة، رغم غياب لاعب الوسط البرازيلي لوان بيريرا بسبب الإصابة ويتوقع اكتمال شفائه وعودته في مباراة الجولة السادسة لدوري أدنوك أمام بني ياس، كما يرجح غياب المدافع عبد الله غانم ويغيب أيضاً سالم سلطان وفي المقابل تبدو جاهزية بقية اللاعبين في مستوى مثالي بما فيهم فراس بالعربي الذي عاد للعب كبديل في مباراة اتحاد كلباء.

ويملك كوزمين ((52 عاماً)) خبرات تدريبية واسعة، لاسيما في منطقة غرب آسيا، بعد أن درب السد في فترة سابقة، وكذلك قاد الهلال السعودي والعين وشباب الأهلي ثم الشارقة.

ويقف البرازيلي كايو لوكاس على رأس أبرز نجوم الشارقة، وكذلك بيانيتش، إلى جانب تواجد عثمان كمارا وسيكون المهاجم الفرنسي ماريجا القادم من الهلال السعودي.

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