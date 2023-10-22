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استقبال بالورود لمنتخب بناء الأجسام وصيف «خليجي البحرين»

10/22/2023 7:28:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بالورود تم استقبال بعثة المنتخب الوطني لبناء الأجسام والفيزيك بمطار دبي الدولي، عقب العودة من المشاركة الإيجابية في البطولة الخليجية الأولى التي أقيمت في مملكة البحرين، والتي حقق فيها المنتخب 20 ميدالية ملونة وبطاقة احتراف وكأس بطل أبطال الفيزيك. كان في استقبال البعثة علي عبدالله بن حيدر، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام، ومحمد شاهين الحوسني، رئيس اللجنة الفنية، وعدد من المسؤولين والجمهور

من جانبه، وصف علي بن حيدر المكاسب المتحققة بالإنجاز المميز والمهم والإضافة لسجل الرياضة الإماراتية؛ وذلك لدورها في تعزيز مكانة بناء الأجسام على المستوى الدولي، مشيداً بتميز الأداء الرياضي الذي قدمه اللاعبون، والذي عزز من قيمة الإنجاز والفوز بالميداليات.

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