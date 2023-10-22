محمد بن ثعلوب: نسخة استثنائية لـ«أبوظبي غراند سلام للجودو»

أكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الإمارات للجودو سفير الاتحاد الدولي للجودو للصداقة والسلام والإنسانية رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، اكتمال كل الاستعدادات لانطلاقة بطولة أبوظبي غراند سلام الكبرى للجودو، غداً الثلاثاء، والتي تقام برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، بصالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، وذلك ضمن البطولات العالمية الثلاث التي ينظمها اتحاد الجودو بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وإشراف الاتحاد الدولي للعبة بمشاركة 467 لاعباً ولاعبة من 81 دولة، من بينها 11 دولة عربية، مؤكداً أن نسخة هذا العام استثنائية ولها خصوصية لدى أسرة الجودو في العالم، بعد اقتراب مرحلة التأهل لأولمبياد ((باريس 2024))، وزيادة حدة التنافس والإثارة بين أبطال اللعبة بعد زوال آثار ((جائحة كورونا))، التي تعامل معها الاتحاد الدولي للجودو بشكل مثالي، مع استمرار النشاط من دون توقف، وبشكل متميز، لتأتي بطولة أبوظبي في ثوبها الثلاثي الجديد، وسط مشاركة متميزة من أبطال العالم، وقد استحق الجميع الشكر على المشاركة مع الترحيب بهم أشقاء وأصدقاء في بلدهم الثاني بعد أن ضمت البطولات الثلاث حتى الآن 1747 لاعباً ولاعبة.

مشاركة

وأضاف الدرعي: مشاركة جودو الإمارات في هذه المرة تختلف عن البطولات الماضية، حيث حرص الاتحاد على منح الفرصة لعدد من لاعبي منتخب الشباب الصاعد في بطولة الجودو وبطولة الكاتا، لإعدادهم للاستحقاقات الإقليمية المقبلة، والبطولة مناسبة جيدة للاستفادة من المستويات الفنية المتقدمة عالمياً، بعد تفوقهم على مستوى البطولات عربياً وقارياً وخليجياً.

واختتم: نحن في اتحاد الجودو فخورون باستمرارية الحدث الرياضي العالمي في عاصمة الرياضة العالمية أبوظبي في ظل دعم مجلس أبوظبي الرياضي، وهو ما يعكس تطور اللعبة على المستويات كافة، وأيضاً يبرز حجم القاعدة الكبيرة التي تحظى بها، وقد بلغ عدد ممارسيها نحو 30 مليون شخص حول العالم، بينما يضم الاتحاد الدولي نحو 200 اتحاد وطني في كل قارات العالم.

على جانب آخر، تجرى في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الاثنين بصالة ((مبادلة أرينا)) بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي قرعة بطولة أبوظبي غراند سلام الكبرى للجودو، التي تنطلق منافساتها صباح غد الثلاثاء، ورصدت اللجنة العليا المنظمة للبطولة جوائز نقدية قدرها 155 ألف يورو حسب لائحة الاتحاد الدولي، وتوزع فيها 56 ميدالية، منها 14 ميدالية ذهبية للفائزين الأوائل، و14 ميدالية فضية لفئتي الرجال والسيدات، بجانب 28 برونزية لأصحاب المركزين الثالث والرابع، إضافة إلى نقاط التأهل لأولمبياد باريس 2024.

ويتنافس الرجال في 7 أوزان ((تحت 60 كغم، و66 و73 و81، و90، و100، وفوق 100 كغم))، بينما تتنافس السيدات في 7 أوزان ((تحت 48، 52، 57، 63، 70، 78، وفوق 78 كغم))، وتقام تصفيات الدور التمهيدي خلال الفترة الصباحية أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، بينما تكون الأدوار النهائية والتتويج خلال الفترة المسائية.

وفود

على جانب آخر، اكتمل وصول الوفود المشاركة مع إغلاق باب الاشتراك، كما تواصلت أمس تدريبات المنتخبات التي وصلت البلاد بصالات التدريب الفرعية بصالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، التي تقرر أن يكون الدخول لها بالمجان، ووجهت الدعوة لكل الأندية الأعضاء والصالات الرياضية الخاصة وعشاق اللعبة من الجاليات لحضور منافسات البطولة بالمجان، وكان منتخبنا الأول المشارك في البطولة قد استأنف تدريباته عقب عودته من جورجيا، بالصالة الفرعية، وذلك بإشراف طاقمه الفني المكون من فيكتور وأشيدا.

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