«عنيدة» و«مهمة» تتألقان في تحديات الحول والزمول بالمرموم

سجلت صفوة الهجن العربية الأصيلة المملوكة لمؤسسات هجن أبناء القبائل ظهوراً مميزاً أمس، وذلك على أرضية ميدان المرموم ضمن سباقات المرموم التي تقام تحت تنظيم وإشراف نادي دبي لسباقات الهجن، وتنافست المطايا في سن الحول والزمول على مدار ستة عشر شوطاً لمسافة ستة كيلومترات.

ووضع الشعار المميز المملوك لأحمد سلطان الحلامي بصمته على الشوطين الأول والثاني بواسطة نجمتيه ((عنيدة))، وراعية الإنجازات ((مهمة)). ونجحت ((عنيدة)) الحلامي في الظفر بصدارة الشوط الرئيسي للحول المحليات، وذلك بزمن قدره 9:30:9 دقائق. أما ((مهمة)) لأحمد سلطان الحلامي فقد كانت سيدة الحول المهجنات في الشوط الثاني، وذلك بعد أن قطعت مسافة السباق في توقيت بلغ 9:29:2 دقائق.

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