خالد المدفع عضواً في مجلس إدارة «دولي الرياضات البحرية»

خالد المدفع عضواً في مجلس إدارة «دولي الرياضات البحرية»
التاريخ
10/22/2023 7:28:34 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
فاز خالد جاسم المدفع نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية بعضوية الاتحاد الدولي للرياضات البحرية ((UIM)) للفترة من 2023 ـ 2027؛ وذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية في العاصمة الهولندية أمستردام. وأعرب المدفع عن سعادته بالإنجاز الذي يعكس الثقة العالمية.
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