الإمارات تهزم تركمانستان في كأس ديفيز للتنس

نجح منتخب الإمارات في الحفاظ على مكانه في المجموعة الرابعة لكأس ديفيز للتنس، وذلك في ختام منافسات البطولة، التي أقيمت بأنطاليا في تركيا، بعد فوزه في المباراة الحاسمة على منتخب تركمانستان بمباراتين مقابل مباراة واحدة، والتي أقيمت أول من أمس السبت.

وأسفرت النتائج عن فوز عبدالرحمن الجناحي على التركماني غوربانوف (6 ــ 1) و(6 ـــ 0) في الفردي الأول، وفاز الثنائي عمر بهروزيان وعبدالرحمن الجناحي على الثنائي التركماني ميلس ويوري (6 ــ 1) و(2 ـــ 6) و(6 ـــ 4) في مباراة الزوجي، بينما خسر عمر بهروزيان في الفردي الثاني أمام التركماني ميليس (6 ــ 4) و(4 ــ 6) و(7 ــــ 6). وكان منتخب الإمارات فاز في المباراة الافتتاحية على العراق قبل أن يخسر أمام سوريا وسنغافورة في المباراتين التاليتين.

وضمت بعثة منتخب الإمارات برئاسة عضو مجلس إدارة الاتحاد محمود خليفة البلوشي، والمدرب محمود نادر، كلاً من اللاعبين: عمر بهروزيان، وعبدالرحمن الجناحي، ومحمود خليفة البلوشي، وعبدالله المرزوقي، وحمد الجناحي، وأحمد منصور بدري.

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